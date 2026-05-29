“차에 태우려다”···지인 치어 숨지게 한 50대 경찰 조사

전북 전주덕진경찰서는 지인을 차로 치어 숨지게 한 혐의(교통사고처리 특례법상 치사)로 50대 A씨를 조사 중이라고 29일 밝혔다.

A씨는 전날 오전 11시30분쯤 전주시 덕진구의 한 아파트 주차장에서 차를 몰다가 60대 지인 B씨를 치어 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

당시 A씨는 B씨를 차에 태우기 위해 주차장에서 후진하다가 사고를 낸 것으로 알려졌다.

경찰은 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 사고 경위를 조사하고 있다.