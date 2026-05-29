LG전자 “협력업체 직원 흉기난동, 해고통보 사실 아냐”

LG전자가 최근 발생한 협력업체 직원의 흉기난동 사건과 관련해 가해자에 해고를 통보했다는 주장은 사실이 아니라고 29일 밝혔다.

LG전자는 이날 입장문을 내고 “지난 12일 업무역량 부족을 이유로 가해자 소속회사에 담당자 교체를 요구했다”면서 “27일 협력업체 임원이 가해자와 단독 면담해 LG전자가 아닌 프로젝트로 전환을 제안했다”고 말했다. 해고 통보가 아니라 협력업체 자체적으로 업무를 재배치했다는 것이다.

LG전자는 “가해자는 지난 4월30일자로 정년에 도달한 후에도 소속회사와 추가 1년 간의 정년 후 재고용 계약을 체결하고 있던 상황”이라며 “LG전자와의 프로젝트가 종료되는 것이 ‘사실상의 해고 통보’에 해당하지도 않았다”고 말했다.

LG전자는 평소 피해자들이 가해자를 하대·무시했다는 주장의 근거도 확인되지 않았다고 밝혔다. LG전자는 “사건 발생 이후 경찰 조사에 협조하고, 동시에 사내 인원들에게 가해자 주장에 대한 사실관계를 확인하고 있다. 지금까지 하대·무시 등 부당한 언행을 가한 정황은 확인되지 않았다”고 했다.

LG전자는 협력업체 동료와 노사협의회 등을 통해 접수된 사항도 살폈으나, 지난 2년간 가해자가 소속회사를 통해 업무 고충이나 괴롭힘 관련 문제를 제기한 이력은 확인되지 않았다고 설명했다.

협력사 관리시스템에 문제가 있다는 주장도 사실과 다르다고 반박했다. LG전자는 “가해자가 속한 협력회사는 독자적인 시스템을 갖추고 인사 및 근태관리, 교육 등을 자체적으로 진행하고 있다”면서 “적법한 도급계약을 체결해 업무를 추진하고 있으며, 사내 협력사를 위한 독립된 전용 업무공간을 제공하고 있다”고 말했다.

LG전자는 “흉악 범죄는 어떤 이유로도 정당화될 수 없다”면서 “입증되지 않은 가해자의 일방적 주장으로 인해 피해자와 피해자 가족들의 2차 피해 또한 우려되는 상황”이라고 말했다.

이어 “이 사건으로 직·간접적인 피해를 입은 구성원들의 치료와 회복에 최선을 다하고 있다”면서 협력사 프로세스 전반을 재점검하겠다고 밝혔다.