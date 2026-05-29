사전투표 첫날 투표율 11.6% 역대 최고치…가장 낮은 곳은 대구

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 사전투표 첫날인 29일 투표율이 11.6%로 집계됐다. 역대 지방선거 중 최고치다. 첫날 사전투표율이 가장 높은 곳은 전남, 낮은 곳은 대구였다.

중앙선거관리위원회는 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된 사전투표에 전체 유권자 4464만9908명 중 518만486명이 투표했다고 밝혔다. 2022년 지방선거의 첫날 사전투표율(10.18%)과 비교해 1.42%포인트 높다.

사전투표 첫날 투표율이 가장 높은 지역은 전라남도(22.31%)이고, 다음 지역은 전북특별자치도(19.39%)다. 투표율이 가장 낮은 곳은 대구(9.02%)다. 다음으로 낮은 지역은 경기도로 9.78%였다. 첫날 사전투표율이 한 자릿수대였던 지역은 대구와 경기뿐이다. 서울 첫날 사전투표율은 11.22%, 부산은 10.68%다.

11.6%는 사전투표율 기준 역대 최고치다. 2022년 지방선거 첫날 사전투표율은 10.18%, 2018년에는 8.72%였다.

다만 대선과 총선에 비하면 낮은 편이다. 지난해 21대 대선 때 첫날 사전투표율은 19.58%, 2024년 22대 총선 때는 15.61%였다.

사전투표는 30일까지 실시된다. 전국 3571개 사전 투표소에서 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. 유권자는 신분증만 지참하면 주소지와 상관없이 모든 사전투표소에서 투표할 수 있다. 사전투표소 위치는 선관위 홈페이지나 포털사이트 등에서 확인할 수 있다. 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.