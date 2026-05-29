창간 80주년 경향신문

이란 “미·이란 종전 MOU 최근 수정···최종안 아직 미확정”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국과 이란이 종전 협상을 위해 논의 중인 양해각서 조항이 최근 며칠 사이 수정됐다고 이란 타스님뉴스가 29일 보도했다.

미 온라인매체 액시오스 등에 따르면 해당 양해각서에는 휴전을 60일 연장하고 호르무즈 해협을 선박이 통행료 없이 '아무 제한 없이' 통항할 수 있도록 하는 조항이 포함됐다.

또 미국의 해상 봉쇄는 양해각서 체결 이후 호르무즈 해협 통항 정상화에 비례해 단계적으로 해제되는 내용도 담긴 것으로 알려졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이란 “미·이란 종전 MOU 최근 수정···최종안 아직 미확정”

입력 2026.05.29 22:01

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미국과 이란 국기. 로이터연합뉴스

미국과 이란 국기. 로이터연합뉴스

미국과 이란이 종전 협상을 위해 논의 중인 양해각서(MOU) 조항이 최근 며칠 사이 수정됐다고 이란 타스님뉴스가 29일(현지시간) 보도했다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계된 이 매체는 관련 소식통을 인용해 “지금까지 서방 언론이 ‘최종안의 일부 구체적 내용’이라며 보도한 양해각서 내용은 정확하지 않다”며 이같이 보도했다.

이어 “양해각서 문안은 아직 최종 확정되지 않았다”며 “확정되면 공식 발표될 것”이라고 덧붙였다.

미 온라인매체 액시오스 등에 따르면 해당 양해각서에는 휴전을 60일 연장하고 호르무즈 해협을 선박이 통행료 없이 ‘아무 제한 없이’ 통항할 수 있도록 하는 조항이 포함됐다.

또 미국의 해상 봉쇄는 양해각서 체결 이후 호르무즈 해협 통항 정상화에 비례해 단계적으로 해제되는 내용도 담긴 것으로 알려졌다.

아울러 이란이 핵무기를 추구하지 않겠다는 약속을 명시하고, 연장된 60일간의 휴전 기간 고농축 우라늄 처리와 우라늄 농축 권한 문제를 본격적으로 협상한다는 조항도 포함됐다고 미국 언론들은 전했다.

이에 상응해 미국은 대이란 제재 완화와 이란 동결자산 해제를 논의하기로 약속한 것으로 알려졌다.

이란의 기존 입장과 미국 언론 보도를 비교하면 호르무즈 해협의 ‘무료 통항’ 문제와 동결자금 해제 방식 등을 둘러싸고 양측 간 견해차가 가장 큰 것으로 분석된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글