이란 “미·이란 종전 MOU 최근 수정···최종안 아직 미확정”

미국과 이란이 종전 협상을 위해 논의 중인 양해각서(MOU) 조항이 최근 며칠 사이 수정됐다고 이란 타스님뉴스가 29일(현지시간) 보도했다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계된 이 매체는 관련 소식통을 인용해 “지금까지 서방 언론이 ‘최종안의 일부 구체적 내용’이라며 보도한 양해각서 내용은 정확하지 않다”며 이같이 보도했다.

이어 “양해각서 문안은 아직 최종 확정되지 않았다”며 “확정되면 공식 발표될 것”이라고 덧붙였다.

미 온라인매체 액시오스 등에 따르면 해당 양해각서에는 휴전을 60일 연장하고 호르무즈 해협을 선박이 통행료 없이 ‘아무 제한 없이’ 통항할 수 있도록 하는 조항이 포함됐다.

또 미국의 해상 봉쇄는 양해각서 체결 이후 호르무즈 해협 통항 정상화에 비례해 단계적으로 해제되는 내용도 담긴 것으로 알려졌다.

아울러 이란이 핵무기를 추구하지 않겠다는 약속을 명시하고, 연장된 60일간의 휴전 기간 고농축 우라늄 처리와 우라늄 농축 권한 문제를 본격적으로 협상한다는 조항도 포함됐다고 미국 언론들은 전했다.

이에 상응해 미국은 대이란 제재 완화와 이란 동결자산 해제를 논의하기로 약속한 것으로 알려졌다.

이란의 기존 입장과 미국 언론 보도를 비교하면 호르무즈 해협의 ‘무료 통항’ 문제와 동결자금 해제 방식 등을 둘러싸고 양측 간 견해차가 가장 큰 것으로 분석된다.