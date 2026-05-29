[뛸지도]① 여의도 ‘고구마런’···사이다 같은 한강·샛강을 곁들인 '고구마 한 바퀴'

[뛸지도]는 요즘 러너들이 실제로 찾는 코스를 GPS로 기록하는 러닝 지도 시리즈입니다. 거리·난이도뿐 아니라 분위기, 동선, 뛰기 좋은 시간대까지 짧고 밀도 있게 소개합니다.

지하철 5호선 여의나루역에서 내려 2번 출구로 가는 길은 ‘나도 좀 달려볼까?’라는 생각을 하게 한다. 출구로 향하는 에스컬레이터 벽면에 ‘러너 스테이션(Runner Station)’ 텍스트 래핑이 되어 있고, 코인 로커에 소지품을 보관하고 한강공원으로 향하는 러너들을 많이 볼 수 있기 때문이다.

여의도 전체를 돌아보는 ‘고구마런’은 달리기에 아주 무난한 코스다. 오르막이 없는 평지이고, 고구마 모양으로 길 찾기도 쉽다. 반시계 방향으로 한강을 바라보면서 달리는 코스는 2.3㎞ 정도까지 이어진다. 편의점과 화장실, 쉴 수 있는 벤치 등이 많이 있어 쉬엄쉬엄 달리기도 좋다. 2.3㎞를 지나면 고구마의 서쪽 끄트머리를 지나게 되는데, 좌측은 ‘여의도 샛강’, 우측은 ‘여의도 둔치’를 안내하는 표지판에서 좌측으로 가야 한다.

이후로는 한강이 아닌 샛강으로 달리게 된다. 샛강으로 달리는 코스는 벤치 등 휴식 공간은 충분하지만 화장실 등 편의시설은 주변에 부족하므로 샛강으로 진입하기 전에 화장실을 이용하는 것이 좋다. 나무가 많아 그늘에서 달릴 수 있는데, 꽃가루와 벌레 등을 고려해 스포츠 선글라스를 착용하는 것이 좋다.

고구마의 동쪽 끄트머리를 지날 때는 우측인 ‘여의도 둔치’ 쪽으로 달려야 한다. 63스퀘어(옛 63빌딩)가 보이면 거의 다 왔다. 약 1.4㎞가 남은 지점이다. 시작했던 곳으로 돌아오면 오늘의 달리기 완료! 더운 날씨에 약 8.4㎞ 달리기는 쉬운 일이 아니다. 5㎞ 이상 달려본 적이 없는 초보 러너라면 몇번 휴식을 취하거나 걷기와 달리기를 혼합해 완주하는 방법을 추천한다.

가슴이 펑 뚫리게 한강이 보이는 출발 및 피니시 지점을 포토스폿으로 추천. 자전거를 타기도 좋은 날씨라서 자전거 라이더들을 조심하면서 달려야 한다. 자전거 라이더들이 많이 나오는 주말에는 코스가 북적북적하니 피하는 것이 좋다.

오늘의 코스

- 코스명: 여의도 ‘고구마런’

- 거리: 약 8.4km

- 난이도: ★★★★☆

- 추천 시간: 평일 오전 9~11시

- 추천 대상: 러닝 입문자·SNS 인증형 러너

- 주의 포인트: 3km를 지나면 화장실과 편의점 등이 없으니 주의

- 한 줄 평

오르막이 거의 없는 평지 코스이지만 더운 날씨에 8km 달리기는 만만치 않으니, 무리하지 말고 쉬엄쉬엄 도전하세요!