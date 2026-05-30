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현대건설, 울산 ‘힐스테이트 선암호수공원’ 선착순 계약 진행

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현대건설이 울산 남구 야음동 일원에 공급하는 '힐스테이트 선암호수공원'이 선착순 동·호 지정 계약을 진행하고 있다고 29일 밝혔다.

현대건설은 힐스테이트 선암호수공원은 수요자의 초기 자금 부담을 낮추기 위해 총 계약금 5% 조건을 적용했다고 밝혔다.

일부 세대에 한해 별도의 계약 조건 혜택이 제공된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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현대건설, 울산 ‘힐스테이트 선암호수공원’ 선착순 계약 진행

입력 2026.05.30 00:03

  • 박병률 기자

  • 기사를 재생 중이에요

현대건설이 울산 남구 야음동 일원에 공급하는 ‘힐스테이트 선암호수공원’이 선착순 동·호 지정 계약을 진행하고 있다고 29일 밝혔다. 현대건설에 따르면 단지는 지하 6층~지상 최고 44층, 총 753가구 규모로 조성되며, 아파트 631가구와 오피스텔 122실로 구성된다. 입주 예정 시기는 2028년 2월이다.

현대건설 제공

현대건설 ‘힐스테이트 선암호수공원’ 조감도

현대건설 제공

현대건설은 힐스테이트 선암호수공원은 수요자의 초기 자금 부담을 낮추기 위해 총 계약금 5% 조건을 적용했다고 밝혔다. 1차 계약금은 500만원으로 책정됐다. 일부 세대에 한해 별도의 계약 조건 혜택이 제공된다.

선암호수공원 인근에 위치한 이 단지는 야음초를 도보로 통학할 수 있다. 울산대교를 통해 SK, S-Oil 온산 석유화학단지, 현대자동차, 현대중공업 등 주요 산업단지로의 출퇴근이 용이하다.

현대건설 관계자는 “단지 설계에는 4Bay 판상형 구조를 적용했으며 층간소음 저감 기술인 ‘H 사일런트 홈 시스템Ⅰ’이 도입됐다”며 “스카이라운지와 컨시어지 서비스 등 커뮤니티도 제공된다”고 밝혔다.

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