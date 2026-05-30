“폐지 줍는 노인 캠퍼스 들여보낸 학교에 감사드립니다···중국 대학원생 석사논문 화제

코로나19 이후에도 계속되는 대학 출입예약제 두고 논쟁 중 “학교가 빈곤 노인 생계 배려” 석사논문 감사의 말 화제

“노인들이 캠퍼스에 들어오는 것을 묵인해 준 학교 경비실에 감사드립니다.”

지난 23일 중국 간쑤성 란저우대 졸업논문 발표회에서 특별한 소감이 주목을 받았다. 보건·독성학을 전공하는 대학원생 펑쯔둥(25)은 석사 논문 감사 목록에서 학교 경비실을 언급했다.

간쑤성 지역 매체인 번류뉴스에 따르면 펑씨는 논문에서 경비실이 허리가 굽은 여성 노인을 캠퍼스에 들여보내주는 것을 목격해 왔다고 전했다. 노인들은 빗자루로 쓰레기통 주변에서 쓰레기를 쓸어담으며 폐지, 플라스틱병 등 재활용품을 모아서 가져갔다.

란저우대는 대부분의 중국 대학들과 마찬가지로 학생·교직원·졸업생이 아닌 ‘외부인’은 예약을 하고 캠퍼스에 출입하게 돼 있는데, 학교 측이 폐지 줍는 것을 생계 수단으로 살아가는 가난한 노인이 캠퍼스에 들어올 수 있도록 묵인해 준 것이다.

펑씨는 “란저우대는 노인에게 거처를 제공하고, 노인들은 캠퍼스를 청소하면서 이러한 친절에 보답했다”며 “지금 제가 할 수 있는 일은 물병 몇 개와 파지 몇 장 정도를 드리는 것뿐이지만, 앞으로 현재의 학업 여정을 발판 삼아 조금이나마 능력을 키워 도움이 필요한 사람에게 최대한 도움이 되고 싶다”고 말했다.

펑씨는 번류뉴스와의 인터뷰에서 당국 묵인하에 캠퍼스에서 폐지를 줍는 노인을 3년 동안 지켜봤다며 “나는 이것이 인간 본연의 선함이라고 생각한다. 란저우대는 나에게 학문 연구를 위한 환경과 여건을 제공했을 뿐만 아니라 이 조치로 가치관을 형성하는 데에도 영향을 미쳤다. 그래서 이 이야기를 꼭 기록해야 한다고 생각했다”고 말했다. 펑씨는 졸업 후 상하이 푸단대에서 박사과정을 이어갈 계획이다.

중국에서 최근 ‘대학 개방’을 둘러싸고 논쟁이 한창인 가운데 펑씨의 특별한 감사 인사가 알려지면서 주목을 받았다. 중국 대학들은 대부분 코로나19를 거치면서 출입 예약제를 시행하고 있다. 출입문에는 카메라가 설치돼 있고 학생·교직원·졸업생은 안면 인식으로 통과할 수 있다. 애초 방역을 위해 시행된 조치지만 코로나19 대유행이 끝난 뒤에도 캠퍼스 출입 예약제는 대부분 대학에서 유지되고 있다.

출입예약제를 두고서는 찬반이 엇갈린다. 과도한 통제라는 지적이 제기된다. 또한 ‘외부인’ 출입을 제한으로 노동자의 자유로운 청강이나 문화행사 참여가 불가능해지고 대학이 ‘그들만의 리그’로 운영되고 있다는 지적도 있다. 인민대를 졸업한 한 베이징 주민은 “출입예약제는 중국식 관료주의다. 지하철역 보안검색도 2008년 올림픽 때 시작했다가 정착됐다”며 “대학 출입 통제도 처음에는 ‘비상조치’로서 시작됐지만 관리하는 입장에서 편하니까 계속 내버려두고 결국은 통제가 일상의 일부가 되고 말았다”고 전했다.

반면 베이징의 한 유명대 학생은 “예약제를 통해 들어온 관광객들이 학생들에게 다짜고짜 ‘어떻게 하면 당신처럼 공부를 잘 할 수 있습니까’ 물어보고 무단 촬영하는 일도 있다. 동문이 여학생만 촬영해 가는 일도 있다”며 “대학이 공공의 공간이라고 하지만 출입 통제는 필요하다고 생각한다”고 말했다. 지난 16일 우한대가 출입 예약제를 폐지하고 캠퍼스를 전면 개방하자 관광객과 인플루언서들이 몰려들어 학생들의 수업을 생중계하고 면학 분위기를 흐려 논란이 됐다.

중국 관영매체들은 캠퍼스를 개방하되 수업 공간에는 제한을 두거나 ‘악성 방문객’만 따로 관리하는 등의 방안을 제언하고 있다. ‘금지’ 또는 ‘개방’을 이분법적으로 선택하는 대신 유연하게 적절한 조치를 취하라는 것이다.

인민일보는 28일자에 펑씨의 이야기를 소개하며 “규칙과 연민이 공존할 수 있다는 것을 보여줬다”고 평했다. 인민일보는 “대학 캠퍼스가 더 질서정연하기를 바라는 것은 당연한 일이다. 하지만 학생들이 노인들이 재활용품을 줍는 모습을 반복해서 목격하고 그들의 삶에 대해 호기심과 걱정을 느끼게 되면, 타인을 이해하고 자신의 일상 너머의 삶과 세상을 바라보는 법을 배우게 되고 이는 사회적 책임감을 키우는 일”이라고 전했다.