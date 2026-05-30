역대 대통령들의 사전투표 기록 보니…문재인·윤석열 전 대통령은

이재명 대통령 부부가 29일 6·3 지방선거 사전투표에 참여하면서 현직 대통령의 사전투표 참여가 관례로 자리 잡는 모양새다.

문재인 전 대통령이 현직 대통령 중 처음으로 사전투표에 참여했다. 문 전 대통령 부부는 2018년 6·13 지방선거 당시 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 한 표를 행사했다. 2013년 4월 재보궐선거에서 처음 사전투표 제도가 도입된 이후 현직 대통령이 사전투표를 한 것은 처음이었다.

김의겸 당시 청와대 대변인은 문 전 대통령이 사전투표에 나선 이유에 대해 “투표율을 높이기 위한 차원”이라고 밝혔다. 당시 임종석 대통령비서실장, 장하성 청와대 정책실장을 비롯한 수석비서관들도 함께 사전투표에 나서 투표를 독려했다. 문 전 대통령은 이후 2020년 총선과 2021년 4·7 재보궐선거에서도 사전투표에 참여했다.

윤석열 전 대통령 부부도 2022년 5월27일 서울 용산구의회에 마련된 이태원 제1동 사전투표소에서 6·1 지방선거 사전투표를 했다. 당시 윤 전 대통령은 관외 투표 절차를 안내받으며 “(투표용지) 7장을 다 봉투에 담으라고?”라고 묻기도 했다.

윤 전 대통령은 김건희 여사 리스크 논란 속에 치러진 2024년 4·10 총선에서는 사전투표 첫날인 4월5일 혼자 부산 강서구 명지1동 행정복지센터에서 사전 투표했다. 당시 성태윤 청와대 정책실장과 이도운 홍보수석 등도 함께 투표했다.

윤 전 대통령은 내란 우두머리 혐의 등으로 체포됐다가 석방된 이후 치러진 지난해 6·3 대선 때는 사전투표를 하지 않고 김 여사와 함께 본투표에 참여했다. 그는 대선 직전 사전투표 부정선거 의혹을 제기하는 영화를 관람하는 등 사전투표를 불신한다는 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 투표를 마친 뒤 취재진이 사전투표가 부정선거라고 생각하는지 물었지만 별다른 답을 하지 않았다.

사전투표 당일 대통령의 넥타이 색깔도 관전 포인트다. 문 전 대통령은 2018년 지방선거 당시 회색·하늘색·군청색이 어우러진 넥타이를 맸다. 민주당 당색과는 구별되는 푸른 계열에 회색을 배색한 차림이었다. 2020년 총선과 2021년 재보궐선거에서는 넥타이 없이 검정 정장에 흰 와이셔츠 차림으로 투표소를 찾았다. 특히 코로나19 대유행 기간에 치러진 2020년 총선에서는 ‘힘내라 대한민국’ 문구가 인쇄된 마스크를 착용해 눈길을 끌었다.

윤 전 대통령은 2022년 지방선거 때는 회색 넥타이를 착용했다가 2024년 총선에서는 국민의힘 당색인 붉은 넥타이로 바꿔 맸다. 이재명 대통령은 이번 지방선거 사전투표에 회색 넥타이를 매고 참여했다.