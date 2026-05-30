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본문 요약

이재명 대통령 부부가 29일 6·3 지방선거 사전투표에 참여하면서 현직 대통령의 사전투표 참여가 관례로 자리 잡는 모양새다.

문 전 대통령은 이후 2020년 총선과 2021년 4·7 재보궐선거에서도 사전투표에 참여했다.

윤석열 전 대통령 부부도 2022년 5월27일 서울 용산구의회에 마련된 이태원 제1동 사전투표소에서 6·1 지방선거 사전투표를 했다.

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역대 대통령들의 사전투표 기록 보니…문재인·윤석열 전 대통령은

입력 2026.05.30 06:00

이재명 대통령과 김혜경 여사가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 종로구 삼청동 주민센터를 찾아 투표하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령과 김혜경 여사가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 종로구 삼청동 주민센터를 찾아 투표하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령 부부가 29일 6·3 지방선거 사전투표에 참여하면서 현직 대통령의 사전투표 참여가 관례로 자리 잡는 모양새다.

문재인 전 대통령이 현직 대통령 중 처음으로 사전투표에 참여했다. 문 전 대통령 부부는 2018년 6·13 지방선거 당시 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 한 표를 행사했다. 2013년 4월 재보궐선거에서 처음 사전투표 제도가 도입된 이후 현직 대통령이 사전투표를 한 것은 처음이었다.

김의겸 당시 청와대 대변인은 문 전 대통령이 사전투표에 나선 이유에 대해 “투표율을 높이기 위한 차원”이라고 밝혔다. 당시 임종석 대통령비서실장, 장하성 청와대 정책실장을 비롯한 수석비서관들도 함께 사전투표에 나서 투표를 독려했다. 문 전 대통령은 이후 2020년 총선과 2021년 4·7 재보궐선거에서도 사전투표에 참여했다.

윤석열 전 대통령 부부도 2022년 5월27일 서울 용산구의회에 마련된 이태원 제1동 사전투표소에서 6·1 지방선거 사전투표를 했다. 당시 윤 전 대통령은 관외 투표 절차를 안내받으며 “(투표용지) 7장을 다 봉투에 담으라고?”라고 묻기도 했다.

윤 전 대통령은 김건희 여사 리스크 논란 속에 치러진 2024년 4·10 총선에서는 사전투표 첫날인 4월5일 혼자 부산 강서구 명지1동 행정복지센터에서 사전 투표했다. 당시 성태윤 청와대 정책실장과 이도운 홍보수석 등도 함께 투표했다.

윤 전 대통령은 내란 우두머리 혐의 등으로 체포됐다가 석방된 이후 치러진 지난해 6·3 대선 때는 사전투표를 하지 않고 김 여사와 함께 본투표에 참여했다. 그는 대선 직전 사전투표 부정선거 의혹을 제기하는 영화를 관람하는 등 사전투표를 불신한다는 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 투표를 마친 뒤 취재진이 사전투표가 부정선거라고 생각하는지 물었지만 별다른 답을 하지 않았다.

사전투표 당일 대통령의 넥타이 색깔도 관전 포인트다. 문 전 대통령은 2018년 지방선거 당시 회색·하늘색·군청색이 어우러진 넥타이를 맸다. 민주당 당색과는 구별되는 푸른 계열에 회색을 배색한 차림이었다. 2020년 총선과 2021년 재보궐선거에서는 넥타이 없이 검정 정장에 흰 와이셔츠 차림으로 투표소를 찾았다. 특히 코로나19 대유행 기간에 치러진 2020년 총선에서는 ‘힘내라 대한민국’ 문구가 인쇄된 마스크를 착용해 눈길을 끌었다.

윤 전 대통령은 2022년 지방선거 때는 회색 넥타이를 착용했다가 2024년 총선에서는 국민의힘 당색인 붉은 넥타이로 바꿔 맸다. 이재명 대통령은 이번 지방선거 사전투표에 회색 넥타이를 매고 참여했다.

문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 2021년 4월2일 오전 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 투표소에서 재보궐선거 사전투표를 하고 있다. 연합뉴스

문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 2021년 4월2일 오전 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 투표소에서 재보궐선거 사전투표를 하고 있다. 연합뉴스

윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 2022년 5월27일 서울 용산구의회에 마련된 이태원 제1동 사전투표소에서 6·1 지방선거 사전투표를 하고 있다(왼쪽). 윤 전 대통령이 2024년 4월5일 김 여사 없이 혼자 부산 강서구 명지1동 행정복지센터에서 4·10 총선 사전 투표를 하고 있다. 청와대 자료사진

윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 2022년 5월27일 서울 용산구의회에 마련된 이태원 제1동 사전투표소에서 6·1 지방선거 사전투표를 하고 있다(왼쪽). 윤 전 대통령이 2024년 4월5일 김 여사 없이 혼자 부산 강서구 명지1동 행정복지센터에서 4·10 총선 사전 투표를 하고 있다. 청와대 자료사진

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