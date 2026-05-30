푸른 바다 향해 층층이 뻗었네! 우기 전 무르익은 남해의 신록

산과 들은 온통 신록으로 물들었다. 초록이 선명해지는 계절이다. 여름의 문턱, 남쪽 바다 건너 경남 남해로 발길을 옮겨보는 건 어떨까. 우리나라 대표적 다우지(多雨地)인 남해는 우기가 시작되기 전, 농밀한 푸르름을 과시한다. 그야말로 싱그러움이 제철이다.



이순신의 마지막 바다를 걷다 ‘이락사’



남해의 관문인 노량대교에 들어서면 이름처럼 묵직한 존재감을 드러낸다. 하동과 남해 사이로 흐르는 노량해협. 퍼런 바다 위를 채우는 점점이 섬들. 차창 밖으로는 상쾌한 바람과 초록으로 뒤덮인 남해도가 스쳐 지나간다. 이제 막 시작될 신록의 풍경을 예고하는 듯하다.



남해도에 들어서 4㎞ 남짓 달리면 관음포만이 모습을 드러낸다. 잔잔한 파도 소리만이 고요를 채우는 이곳이 정유재란의 마지막 격전지였다는 사실은 좀체 믿기지 않는다. 충무공이 순국한 눈물의 바다라는 사실도 수면 아래 잠겨 있을 뿐이다. 관음포는 ‘이순신이 떨어진 포구’라는 뜻의 이락포(李落浦)라고도 불린다.



이락산 아래, 관음포 바다를 향해 길게 뻗은 곶 하나가 있다. 멀리서 보아도 아름드리 소나무들이 철갑을 두른 듯한 이곳은 관음포 이충무공 유적이다. 들머리에는 충무공의 유언비가 있다. “전쟁이 급하니 나의 죽음을 알리지 말라”는 글귀는 400여년의 세월을 건너 여전히 묵직한 울림을 준다.



곧게 솟은 육송들이 호위하는 길 끝에 이락사(李落祠)가 자리한다. 사당을 에워싼 짙은 솔향과 정적 속에 머무는 공기는 성웅의 숭고한 넋이 깃든 성지임을 온몸으로 실감케 한다. 경내에는 조선 순조 32년(1832년)에 이순신 장군의 8대손 이항권이 세운 유허비가 남아 역사의 무게를 더한다.



이락사 오른쪽으로 접어들면 탐방로가 나온다. 20분 남짓 이어지는 완만한 오솔길은 나무 그늘 덕분에 산책의 즐거움을 누리기에 더할 나위 없다. 소나무와 동백나무가 앞다투어 푸름을 뽐내는 길. 나무 사이로 뚫고 들어오는 뱃고동 소리가 바다의 존재를 일깨운다. 탐방로 끝자락에는 시야가 트이며 첨망대(瞻望臺)가 나타난다. 갯바람 불어오는 누각에 서서, 이순신의 마지막 바다 관음포를 고요히 응시해보자.



층층이 쌓인 남해의 시간 ‘가천 다랭이마을’



험준한 산세가 섬을 뒤덮고 해안선은 깊게 굽이쳤으며, 농사지을 평야는 턱없이 부족했다. 섬사람들은 척박한 환경을 숙명처럼 받아들였다. 가파른 산비탈을 깎아 돌담을 두르고, 계단식 논을 만들었다. 한 움큼의 농토가 생사와 직결되기에 삶의 터전을 일구는 과정은 치열했다. 생존을 향한 억척스러움이 빚어낸 인고의 산물. 이제 남해의 독보적인 풍경으로 남았다. 푸른 바다를 향해 층층이 뻗어 나가는 초록의 계단이 눈부신 곳. 가천 다랭이마을 이야기다.



남해도 남서쪽 끄트머리. 가천 다랭이마을로 향하는 길은 멀고도 험하다. 노량대교를 건너 섬에 들어선 뒤에도 족히 50분은 더 달려야 닿을 수 있는 땅이니까. 설흘산이 포근히 감싸안은 마을은 바다를 지척에 두고도 배 한 척 보이지 않는 전형적인 농촌이다. 소만(小滿)을 지나 망종(芒種)으로 접어드는 시기. 다랭이마을도 겨우내 덮었던 정적을 깨고 활기를 머금는다.



5월 말에서 6월 초. 흙색의 다랑논은 모내기 준비로 분주하다. 자연이 빚어낸 신록 위에 농부들이 다시 초록의 생명력을 덧입힐 차례다. 논두렁을 손보고 물을 채우며 논바닥을 고르는 작업이 곳곳에서 이어진다.



이미 모내기를 마친 논에는 어린 모가 가지런히 뿌리를 내리며 초여름의 생기를 더한다. 물을 가득 머금은 논에는 청명한 하늘이 투명하게 내려앉는다. 연두색 모 사이로 바람이 스칠 때마다 잔잔한 물결이 번져간다. 주변 산자락을 뒤덮은 짙은 녹음까지 더해지며 마을 전체가 거대한 초록 풍경으로 변한다. 100여층에 이르는 계단식 논마다 여름의 시간이 켜켜이 쌓여가는 길. 구불구불한 마을 길을 천천히 걷다 보면 남해의 진면목이 자연스레 모습을 드러낸다.



초여름 신록 따라 남해 금산 산행



예부터 많은 이들의 발길이 머문 곳이 있다. 남해 여행에서 빼놓을 수 없는 존재들. 금산과 보리암이다. 신라의 원효대사는 보광사(보리암)를 창건하며 산의 영험함을 알렸고, 이성계는 이곳에서 백일기도를 올렸다. 훗날 왕위에 오른 태조는 은혜에 보답하고자 ‘온 산을 비단으로 두른다’라는 뜻의 비단 금(錦) 자를 붙여 금산이라 부르게 되었다.



소원을 빌어 왕위에 올랐다는 전설 때문일까. 금산의 영험한 기운을 마주하려는 이들의 발길은 지금도 끊이지 않는다. 그들 중 대다수는 자동차를 이용해 보리암 입구까지 닿았을 터다. 신록이 짙은 계절이다. 접근 방식을 달리해보자. 등산화 끈을 조여 매고 두 발로 금산을 오르는 일. 울창한 숲길 사이로 피톤치드를 가득 들이마시며 초여름의 산을 만나는 것이다.



한려해상국립공원에 속한 남해 금산은 탐방로가 잘 닦여 있다. 산행의 들머리는 금산탐방지원센터다. 초입부터 시작되는 호젓한 오솔길은 깊은 적막 속으로 안내한다. 작은 새의 지저귐조차 커다랗게 공명하고, 발걸음 하나조차 조심스러울 정도다. 가파른 경사와 돌부리를 타고 넘다 보면 온몸이 땀으로 젖는다. 묵묵히 1시간 남짓 산을 오르면 마침내 금산의 관문인 쌍홍문이 웅장한 자태를 드러낸다.



쌍홍문의 거대한 문턱 너머로 펼쳐지는 풍광은 그 자체로 압권이다. 한려해상은 마치 액자 속 풍경 같다. 하늘과 바다, 섬이 파노라마로 걸린다. 굴속을 파고드는 선선한 바람은 산행의 열기를 식힌다. 금산의 환대는 여기서 끝이 아니다. 보리암으로 향하자. 사선대와 장군암, 음성굴까지. 발길마다 절경이 펼쳐진다.



보리암에 들어서면 시야는 거침없이 트인다. 하늘은 손에 잡힐 듯 가깝다. 우리나라 3대 기도처라는 명성에 걸맞게 경내는 경건한 기운이 가득하다. 해수관음상을 마주해보자. 정성을 다해 빌면 한 가지 소원은 반드시 이뤄준다는 전설이 깃든 곳이다. 석상 뒤쪽으로는 장엄한 기암괴석이 하늘을 향해 솟아 있다. 시선을 앞으로 돌리면 금산의 수직 절벽과 한려수도의 물길이 아득하게 펼쳐진다.



금산 정상으로 향하는 마지막 걸음도 마저 보태자. 보리암에서 300m 정도만 오르면 된다. 고려의 봉수대가 지키고 선 이곳은 망망대해가 막힘없이 열린다. 두미도와 욕지도 멀리 통영의 섬까지 조망된다. 가기 힘든 길일수록 그 끝에 마주하는 보상은 더욱 달콤한 법. 금산이 바로 그러하다. 산바람인지 갯바람인지 모를 바람이 땀방울을 씻어내면 몸도 마음도 어느덧 남해의 초록으로 물든다.



은빛 모래, 맨발의 산책 ‘상주은모래비치’



금산 정상에 서면 다음 목적지가 선명하게 그려진다. 길게 뻗은 백사장과 반달 모양으로 포근하게 안긴 해변이 유독 눈길을 사로잡는다. 바로 상주은모래비치다. 금산에서 내려와 차로 8분이면 닿는 지척의 거리. 산행으로 팽팽해진 긴장을 풀고, 남해가 건네는 느긋한 휴식에 몸을 맡길 시간이다.



울창한 송림이 가장 먼저 여행자를 반긴다. 나무 그늘을 통과하면 2㎞에 달하는 은색 백사장이 드러난다. 잔잔하게 밀려드는 파도 소리, 바닥까지 투명하게 비치는 맑은 바다. 낙원은 멀리 있지 않다. 안온한 분위기를 제대로 누려보자. 맨발이 되는 것이다. 고운 모래가 발가락 사이로 사각사각 부서지고, 차가운 바닷물이 발등을 스칠 때마다 피로가 씻겨 내려가는 기분이다.



상주은모래비치의 진가는 바다를 등지고 섰을 때 비로소 완성된다. 고개를 돌려 해변 뒤쪽을 바라보자. 초록을 머금은 금산이 해변을 든든하게 받쳐주는 모습에 절로 감탄이 터진다. 겹겹이 층을 이루며 솟아오른 기암괴석은 또 한 번 넋을 놓게 한다. 남해의 여름은 이렇듯 산과 바다의 완벽한 조화 속에서 더욱 깊고 푸르게 익어간다.

