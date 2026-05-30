[속보] 백악관 “트럼프, 자신의 레드라인에 만족하는 합의만 할 것”

미국 백악관은 29일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 이란과 협상에 나설 경우에도 미국의 국익과 자신의 핵심 조건을 충족하는 합의만 수용할 것이라는 입장을 밝혔다.

연합뉴스에 따르면, 백악관 관계자는 이날 트럼프 대통령이 백악관 상황실에서 국가안보 고위 참모들과 진행한 대이란 협상 관련 회의 결과를 묻는 연합뉴스 질의에 이같이 답변했다.

이 관계자는 특히 “이란이 핵무기를 보유하는 일은 절대 용납될 수 없다”고 강조했다.

그에 따르면 이날 상황실 회의는 약 2시간 동안 이어진 뒤 종료됐다.

앞서 트럼프 대통령은 회의에 들어가기 직전 자신이 운영하는 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “최종 결정을 내리기 위해 상황실에서 회의를 진행할 예정”이라고 밝힌 바 있다.

다만 회의가 끝난 뒤에도 트럼프 대통령은 구체적인 결론이나 결정 내용을 공개하지 않고 있다.

이와 관련해 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 이란 측 제안에 대한 최종 판단을 미뤘다고 보도했다.

이날 백악관의 설명과 현지 언론 보도를 종합하면, 트럼프 대통령은 이란과의 종전 양해각서(MOU)가 자신이 제시한 핵심 요구사항을 충분히 충족하지 못했다고 판단한 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜 게시물에서 이란의 핵무기 개발 중단, 호르무즈 해협의 완전 개방과 통행료 폐지, 이란의 수중 지뢰 즉각 제거, 핵시설에 매설된 고농축 우라늄에 대한 미국 주도의 회수 및 제거 등을 주요 조건으로 제시했다.

또한 그는 “추가 공지가 있을 때까지 이란과의 금전 거래는 전면 중단된다”고 밝히며, 이란이 요구해 온 동결 자산 해제 등의 조치도 당분간 추진하지 않을 것임을 분명히 했다.