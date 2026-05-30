[오마주]“넌 지옥에 떨어질 거야”…독설로 일본을 사로잡은 점술사의 비밀

넷플릭스 ‘지옥에 떨어집니다’

‘오마주’는 주말에 볼 만한 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠를 추천하는 코너입니다. 매주 토요일 오전 찾아옵니다.

사주, 타로, 신점을 좋아하시나요. 인생의 큰 결정을 앞두고 있을 때나 삶이 답답할 때 운명을 읽는다는 이들을 찾게 될 때가 있죠. ‘믿거나 말거나’라고 생각하면서도 ‘앞으로 좋은 일만 있을 것’이라는 식의 덕담을 기대하면서요. 나의 인생이 펼쳐질 방향을 술술 이야기하는 누군가를 만나는 건, 입시나 취업 준비 등 앞날에 대한 불안감이 높은 시기에 더 혹하는 일이기도 합니다. 앞으로 잘될 거라는 작은 확신을 어떻게든 찾아보려는 노력인 거죠.

지나치게 확신에 찬 점술사가 덕담이 아닌 날 선 경고를 건넨다면 어떨까요. “너는 지옥에 떨어질 거야.” “내년부터 대살계(암흑기)네.”

일본의 점술사 호소키 가즈코(1938~2021)는 이런 악담을 서슴지 않았습니다. 그런데 사람들은 열광했죠. 2000년대 초반 그가 연예인 등의 점사를 봐주는 일본 TV 프로그램은 선풍적인 인기를 끌었습니다. 스타 부부의 이혼을 예견하는 등 일부 점괘가 들어맞아서도 있지만, 상대를 혼내듯 호통치는 그의 카리스마가 사람들을 사로잡았다죠. 칭송만 받은 건 아닙니다. 일각에서는 그를 사기꾼이라고 부르기도 했고, 그와 야쿠자 조직이 긴밀히 결탁해 있다는 소문도 무성했습니다.

넷플릭스에 지난달 27일 공개된 일본 오리지널 시리즈 <지옥에 떨어집니다>(9부작)는 일본을 떠들썩하게 뒤흔든 점술가 호소키(토다 에리카)의 일생을 그립니다. 누군가의 파국을 경고하는 호소키의 얼굴에는 망설임이 없습니다. 그 무자비함과 자기 확신은 어디서 나온 걸까요.

2005년. 젊은 작가 미노리(이토 사이리)가 출판사의 제의로 호소키를 주인공으로 한 소설을 쓰게 되면서 이야기는 시작됩니다. “호소키 선생님의 시작은 무엇이었느냐”는 질문에 화려한 옷차림의 호소키는 생긋 웃으며 말합니다. “굶주림이었지.”

1945년 패망한 일본, 폭격으로 초토화된 나라에서 먹을 게 없어 지렁이를 주워 먹어야 했던 소녀. 남이 기도하며 놓아두고 간 빵을 훔쳐다가 동생을 먹여야 했던 호소키의 이야기가 시작됩니다. 이때부터 오랫동안 호소키는 철저히 피해자입니다.

“이기지도 못할 전쟁을 시작한 남자들 때문에. 그 대가를 치르는 건….”

“여자들인가요?”

“맞아. 예나 지금이나 손해 보는 쪽은 언제나 여자야.”

10대의 호소키는 가난에서 벗어나기 위해 유흥가에서 일을 시작합니다. 낮에는 학교에 가고, 밤에는 바에서 술을 따를지언정 성 노동만큼은 하지 않겠다고 다짐했죠. 하지만 호소키를 위하는 척 다가와 그를 착취하려는 이들이 수도 없이 많았습니다. 좌절하던 호소키의 얼굴은 점차 ‘나는 성공해야겠다’는 욕망 어린 얼굴로 변해갑니다. 자신의 성적 매력을 십분 활용해 투자를 받은 그는 20대에 나이트클럽을 차례로 성공시키며, ‘긴자의 여왕’으로 불립니다.

무엇이 돈이 되는지를 알고, 돈을 벌기 위해서는 “무슨 짓이든 하는” 그는 더는 피해자의 얼굴을 하지 않습니다. 이득이 될 것 같은 사람에게 계획적으로 접근하고, 더 큰 부를 좇습니다. 점성술은 20여 년간 유흥가와 골목 세계에서 사람을 대해 왔기에, 사람들이 어떤 말을 가장 듣고 싶어 하는지 통달한 그가 뛰어놀 수 있는 분야였죠.

일본 배우 토다 에리카가 호소키의 10대부터 60대까지 모습을 모두 연기합니다. 순진했던 어린 시절부터 탐욕을 감추지 못하는 말년까지의 변화가 한 얼굴에서 극적으로, 또 자연스럽게 보입니다.

극 속 호소키는 ‘옳다/나쁘다’ ‘ 좋다/싫다’로 정의하기 어려운 인물입니다. ‘여자는 집에나 있어야지’라는 생각이 팽배하던 1960~70년대 일본 사회에서 뛰어난 사업적 수완을 발휘하며 자수성가한 입지전적인 인물이면서도, 결국 자신을 포함한 여성들을 성적으로 착취하는 가게를 여럿 운영한 사람이기도 합니다.

그와 그의 주변 인물의 말을 취재할수록 미노리는 혼란에 빠집니다. “정말 매력적인 인간이죠. 하지만 그 여자가 절 속이고 있어요. 그 여자의 말을 믿는다면 주인공(호소키)은 혹독한 운명에 휘둘리면서도 필사적으로 싸워 이긴 영웅이죠. 하지만 다른 얼굴도 있어요. 그녀는 사람들을 속이고 함정에 빠뜨려 거대한 부와 권력을 손에 쥔 더러운 악당이기도 해요.”

실제 극은 호소키 본인이 자신에게 유리한 방향으로 쓴 자전적 소설 <여자의 이력서>와 그에 대한 주간지 폭로 기사를 묶은 책 <마녀의 이력서> 모두를 참조해 쓰였습니다. 전반부는 전자를, 후반부는 후자를 기반으로 구성됐다고 합니다.

호소키는 2006년 한 주간지가 그에 대한 의혹을 대대적으로 폭로하는 기사를 연재한 이후 방송가에서 사실상 퇴출당했는데요. 그래도 여전히 점술사로서 인기가 좋았던 그는 온라인으로 역술 홈페이지 등을 운영하며 2021년 사망하기까지 부를 누렸다고 전해집니다.