경의선 운행 재개…강릉·중앙선 KTX-이음 서울~청량리 구간도 정상화

서소문 고가차도 붕괴 사고의 영향으로 중단됐던 경의선 열차 운행이 사고 발생 나흘 만인 30일 다시 시작됐다. 강릉선·중앙선 KTX-이음의 서울~청량리 구간 역시 정상 운행에 들어가면서 철도 운행 체계가 빠르게 회복될 전망이다.

한국철도공사(코레일)에 따르면 이날 오전 6시 경기 고양시 행신역을 출발한 KTX 405호가 경의선을 통과한 첫 열차가 됐다. 해당 열차는 오전 6시 18분쯤 서소문 인근 구간을 무사히 지나 서울역에 도착했다.

경의선 전동열차도 정상 운행을 재개했다. 문산역을 출발한 첫 전동열차는 오전 5시 37분쯤 예정대로 출발해 파주, 일산, 행신, 신촌 등을 거쳐 서울역 방면으로 운행했다.

철도 당국은 서울시의 서소문 구조물 철거 작업이 완료된 뒤 전철주 복구와 전차선 가설, 케이블 설치, 신호설비 정비, 선로 안전 점검 등을 밤새 진행했다. 이후 작업 차량과 시험 열차를 투입해 운행 안전성을 최종 확인했다.

코레일은 차량 정비를 마친 열차가 순차적으로 현장에 투입되면 오는 31일부터 대부분의 열차 운행이 단계적으로 정상화될 것으로 보고 있다.

수도권 광역철도는 현재 정상 운행 중인 상태다. 이와 함께 강릉선·중앙선 KTX-이음의 서울~청량리 구간도 운행을 재개해 이용객 불편이 점차 해소될 것으로 예상된다.

열차 운행률 역시 회복세를 나타내고 있다. 전날 기준 30일 전체 열차 운행 횟수는 643회로 집계됐으며, 평시 운행 횟수인 758회 대비 115회가 감축된 상태다. 이에 따른 운행률은 84.8% 수준이다.

고속열차의 경우 KTX와 KTX-이음 운행 횟수가 평소 397회에서 341회로 줄어 56회가 운행되지 않는다. 운행률은 85.9%로 나타났다.

ITX-새마을, ITX-마음, 무궁화호 등 일반열차는 평시 361회에서 302회로 감소해 59회가 중지되며, 운행률은 83.7% 수준으로 예상된다.

또한 사고 이후 모든 역에 임시 정차하던 KTX는 이날부터 기존 운행 계획에 따라 정상 정차 체계로 복귀했다.

코레일은 이용객들에게 코레일톡 앱과 홈페이지, 철도고객센터를 통해 열차 운행 정보와 시각을 수시로 확인해 줄 것을 당부했다.

한편 운행 조정으로 영향을 받은 승차권을 환불할 경우 별도의 위약금은 부과되지 않으며, 신용카드 결제 승차권은 자동 환불 처리된다.