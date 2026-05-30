‘떼러닝’ 무서워, 요즘 달리려면 ‘런티켓’ 필요하대…민폐러닝 아닌 공존러닝 해법은

유익한 습관? 유해한 유행?… 전문가들이 본 ‘러닝붐’

서울은 요즘 거대한 러닝 트랙이다. 한강, 여의도, 잠실 일대에서는 평일에도 단체 러닝 크루를 쉽게 볼 수 있고, 주말이면 대형 러닝 행사와 마라톤 대회가 잇따라 열린다. 서울에서는 5월 한 달 동안에만 20개 안팎의 마라톤·러닝·걷기 행사가 열렸거나 예정돼 있다. 기록 경쟁 중심이었던 과거와 달리 최근에는 커뮤니티 성격이 짙어졌고, 2030 직장인과 여성 러너들의 유입도 크게 늘었다. 러닝 브랜드, 기업, 지방자치단체, 언론사까지 경쟁적으로 대회를 만들면서 시장 규모 역시 빠르게 커지고 있다.

문제는 속도다. 러닝 붐이 뜨거워지는 속도를 도시와 제도가 따라가지 못하고 있다는 지적도 함께 나온다. 최근 서울시와 자치구에는 러닝 관련 민원이 잇따르고 있다. 일부 러닝 크루가 산책객 사이를 빠르게 질주하거나 자전거도로와 산책로를 넘나들기 때문이다. 한강공원에서는 산책하는 시민을 방해하며 달리는 모습도 논란이 됐다. 반복되는 도로 통제로 인한 시민 피로감 역시 높아지고 있다.

러닝 열풍이 일시적인 유행이 아닌, 성숙한 스포츠 문화로 자리 잡기 위해서는 어떤 변화가 필요할까. 경향신문은 러너들이 실제로 찾는 코스를 기록한 GPS 러닝 지도 연재 ‘뛸지도’를 시작하며, 전문가 2인과 함께 러닝 열풍의 명암과 앞으로의 과제를 짚어봤다.

“함께 뛰면 더 오래, 더 빨리” 러닝 커뮤니티 효과

국가대표 출신 지도자가 이끄는 러닝 커뮤니티 ‘런콥’에서 활동 중인 김형식 부장과 러닝 커뮤니티 카페 ‘저스트런잇(Just Run Eat)’을 운영하는 김유진 대표는 20~30년 러닝을 해온 마라토너다. 두 사람은 지난 몇년 사이 국내 마라톤 대회는 접수조차 어려워진 상황을 경험하며 러닝 붐을 실감하고 있다고 했다. 모두 국내에서 러닝 커뮤니티가 활성화되고 있는 점은 긍정적으로 평했다.

김 부장은 “함께 뛰면 시너지가 난다”며 “5㎞를 겨우 달리던 사람도 다른 사람과 같이 뛰면 동기 부여가 되면서 기록도 자연스럽게 좋아진다”고 설명했다. 이른 아침 함께 러닝을 하고 커피 한 잔을 나눈 뒤 각자 일터로 향하는 ‘커피런’ 등 직장인의 건강한 생활 리듬을 찾아주는 커뮤니티가 인기가 높다고 했다. 김 대표 또한 함께 뛰면 오래 달릴 수 있다고 했다. 루이까또즈 대표까지 지낸 패션업계 베테랑인 그는 홍익대에서 패션마케팅 교수로 학생들을 가르치며 러닝 커뮤니티를 만들었다. 수백명 학생들과 함께 뛴 인연은 지금까지 이어지고 있다. 김 대표는 “러닝을 전혀 하지 못하던 친구들도 있었는데, 함께 뛰면서 러닝의 즐거움을 알아가고 건강한 습관을 지니게 됐다”며 “지금도 제자 20여명과 정기적으로 뛰고 있다”고 했다.

늘어난 러닝 인구, 늘어난 충돌…“공존 위한 가이드라인을”

문제는 러닝 인구가 폭발적으로 늘면서 시민과의 마찰도 커지고 있다는 점이다. 서울 곳곳에서는 단체 러닝 크루와 산책객, 자전거 이용자 간 충돌 민원이 꾸준히 제기되고 있다. 일부 러닝 크루가 산책로와 자전거도로를 넘나들며 달리거나, 좁은 공원 통행로를 대규모 인원이 점유한 채 이동하면서 불편을 호소하는 목소리도 커지고 있다. 실제 한강공원에서는 달리는 도중 앞사람에게 길을 비키라며 소리 지르는 행동이 논란이 되기도 했다.

김 부장은 런티켓(러닝 에티켓)을 지키지 않는 일부 러너와 함께 ‘가이드라인 부재’를 원인으로 꼽았다. 그는 “이미 너무 많은 시민이 달리고 있는 상황에서 러닝을 단순히 제한 대상으로만 보는 접근은 현실적이지 않다”며 “어디에서 어떻게 달려야 하는지, 단체 러닝은 어떤 방식으로 운영돼야 하는지에 대한 공통 기준이 없는 것이 가장 큰 문제”라고 말했다.

실제 일부 자치구는 단체 러닝 제한에 나선 상태다. 서초구는 반포종합운동장에서 5인 이상 단체 달리기를 제한했고, 송파구는 석촌호수 일대에서 3인 이상 러닝 자제를 권고하고 있다. 성북구는 러닝 크루를 대상으로 ‘한 줄 달리기’ 캠페인을 진행 중이다. 김 부장은 “공공시설 운영 주체마다 기준이 다른 데다 명확한 에티켓과 이용 수칙도 마련되지 않아, 러너들은 혼란을 겪고 시민들 역시 일관성 없는 규제를 체감하고 있다”고 짚었다.

그는 “중요한 것은 몇명 이상 뛰지 말라는 식의 단순 제한이 아니라 시민과 러너가 공존할 수 있는 기준을 만드는 것”이라고 강조했다. 특히 문화체육관광부나 행정안전부, 서울시 차원의 전담기관이 러닝 정책을 총괄할 필요가 있다고 주장했다. “러닝은 단순한 취미활동이 아니라 건강, 관광, 생활체육, 도시 정책까지 연결되는 분야가 됐다”며 “이를 장기적으로 조율하고 관리할 컨트롤타워가 사실상 없는 상태”라고 설명했다.

서울 시내 정규 육상 트랙이 부족해지면서 러너들이 한강공원과 산책로로 몰리고 있는 점도 문제다. 김 대표는 “학교 운동장과 공공 트랙 개방 기준만 현실적으로 정비해도 상황은 상당 부분 개선될 수 있다”고 조언했다.

우후죽순 생기는 대회에 불편 폭발…총량 관리 필요

최근 급증하는 러닝 대회 역시 새로운 문제로 떠오르고 있다. 브랜드 협업 러닝, 기업 마라톤, 지역 축제형 러닝 등 종류가 다양해졌지만 대회 수가 지나치게 늘어나면서 시민 불편과 안전 우려도 함께 커지고 있다. 특히 서울 도심 주요 도로를 통제하는 대형 행사들이 주말마다 이어져 교통 혼잡과 생활 불편을 호소하는 민원도 적지 않다.

김 부장은 “참가자 3000명 이상 모이는 대회는 사실상 대규모 도시 행사와 다를 바 없다”며 “교통 통제와 안전 관리, 의료 대응, 시민 동선 분리까지 모두 필요한데 최근에는 경험이 부족한 업체들도 쉽게 대회를 만드는 분위기가 있다”고 말했다. 김 대표 또한 “러닝 시장이 커지면서 대회 자체가 하나의 비즈니스처럼 운영되고 있지만, 정작 운영 역량이나 안전 시스템은 충분히 검증되지 않은 경우도 있다”며 “일정 규모 이상의 대회는 개최 횟수와 운영 기준을 보다 엄격하게 관리할 필요가 있고 문제가 발생한 업체에 대해서는 명확한 불이익도 필요하다”고 했다.

서울시 차원의 ‘대회 총량제’ 논의가 필요하다는 주장도 나온다. 언론사, 기업, 단체들이 경쟁적으로 러닝 대회를 열다 보니 도로 통제가 반복되고 시민 피로감도 커지고 있기 때문이다. 해외 사례를 참고할 수도 있다. 일본 도쿄의 경우 주요 도심 도로를 활용하는 대회를 사실상 도쿄마라톤과 도쿄레거시하프 정도로 제한하고 있다.

최근 세계 주요 도시들은 마라톤을 관광자원으로 적극 활용하고 있다. 뉴욕·런던·베를린·도쿄 같은 월드 메이저 마라톤은 해외 참가자 비중이 높고 도시 브랜드 가치에도 큰 영향을 미친다. 김 부장은 “서울 역시 충분한 잠재력이 있는 도시지만 장기적인 마스터플랜이 부족하다”며 “지금처럼 단발성 행사만 늘리는 것이 아니라 서울을 대표할 수 있는 국제 마라톤을 어떻게 육성할지 장기적인 계획이 필요하다”고 제안했다.

산에서도 커지는 갈등…국립공원 ‘트레일 러닝’ 제한

최근에는 산악 트레일 러닝을 둘러싼 갈등도 커지고 있다. 트레일 러닝은 최근 젊은 러너들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있다. 일반 도로 러닝과 달리 자연 속에서 달릴 수 있다는 점 때문에 입문하는 러너들도 늘었다. 하지만 좁은 산길에서 등산객과 충돌이 반복됐고, 일부 참가자들이 바위와 나무에 래커칠로 코스를 표시한 사실까지 알려졌다. 결국 북한산국립공원은 올해부터 2030년까지 산악 마라톤 대회를 금지하기로 했다. 국립공원공단 역시 산악 마라톤 제한 방침을 전국 국립공원으로 확대하고 있다.

두 사람은 트레일 러닝 자체를 부정적으로 볼 필요는 없지만 최소한의 기준은 반드시 있어야 한다고 입을 모았다. 김 대표는 “등산객에게 비켜달라고 소리치거나 자연 훼손이 발생하면 결국 전체 러닝 문화가 비판받게 된다”며 “현재 국내처럼 산길이 좁은 환경에서는 등산객 동선을 방해하는 러닝은 자제하는 것이 낫다”고 했다. 김 부장은 “등산객과 동선이 겹치지 않는 산악 러닝 전용 트레일에서 달리는 방안도 고려해봐야 한다”면서 “자연 보호와 공존을 위한 가이드라인이 필요하다”고 제언했다.

운동화 사면 냅다 10㎞? “그러다 다쳐요”

러닝 붐의 또 다른 그림자는 부상이다. 진입장벽이 낮다 보니 충분한 준비 없이 무리하게 시작하는 경우가 많다는 것이다. 최근 러닝 커뮤니티에서는 발목과 무릎 통증을 호소하는 초보 러너들을 쉽게 볼 수 있다. 기록 경쟁 문화와 SNS 인증 문화가 확산하면서 자신의 체력 수준보다 무리하게 달리는 사례도 늘고 있다는 지적이 나온다. 김 대표는 최근 러닝 문화의 가장 큰 문제로 이른바 ‘냅다 러닝’을 꼽았다. 그는 “골프나 테니스는 배우면서 시작하는데 러닝은 운동화만 사면 바로 10㎞를 뛰려고 한다”며 “러닝은 누구나 할 수 있는 운동이지만 오히려 자신의 몸 상태를 제대로 이해하고 뛰어야 한다”고 짚었다.

최근 유행하는 러닝화 문화에 대한 우려도 나타냈다. 김 대표는 이어 “요즘은 푹신한 ‘맥스 쿠셔닝’ 러닝화가 유행인데 발 구조에 따라 오히려 부상을 키울 수도 있다”며 “중요한 것은 유행하는 신발이 아니라 자기 발과 주법에 맞는 신발을 찾는 것”이라고 말했다. 최근 러닝 전문점에서 제공하고 있는 발 모양 및 착지 습관 분석 서비스 ‘슈피팅(shoe fitting)’을 이용하는 것도 좋다고 조언했다. 김 대표는 “달리기도 결국 배워야 하는 운동”이라며 “처음에는 걷기와 러닝을 섞으면서 몸을 적응시키는 과정도 필요하다”고 당부했다.

두 사람은 “얼마나 빨리 뛰느냐가 아니라 얼마나 오래, 그리고 함께 달릴 수 있느냐가 중요하다”고 입을 모았다. 그러기 위해선 성숙한 러닝 문화와 가이드라인 구축이 필수요건이다. 러닝 붐이 도시의 피로가 아닌, 건강한 활력이 되기 위해서는 공존의 기준부터 세워야 한다.