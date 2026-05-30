기상청 “제주 이어도 북쪽 바다서 규모 2.1 지진…피해 없을 듯”

30일 오전 8시 20분 55초 제주 서귀포시 이어도 북쪽 116km 해역에서 규모 2.1의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다.

진앙은 북위 33.15도, 동경 124.96도이다.

기상청은 “지진피해는 없을 것”이라고 내다봤다.