유방암 새로 발병 과반이 60대 이상

2024년 고령층 환자 42%로 증가 40대부터 정기적 유방촬영 중요

유방암은 국내 여성에게 가장 흔한 암종으로, 60대 이상 고령층에서도 환자 수가 늘고 있어 주의가 필요하다. 전문가들은 조기에 발견하면 치료 경과가 좋은 편이어서 장기 생존율이 높고 치료 후 일상으로의 복귀도 비교적 빠르지만 암이 진행된 이후 발견하면 치료가 복잡해지고 예후도 나빠질 수 있으므로 정기적인 검진이 중요하다고 강조한다.



국내 유방암 환자는 매년 3만5000명가량 새롭게 발생하며 증가세를 보이고 있다. 건강보험심사평가원 통계를 보면 한 해 유방암으로 치료를 받은 환자는 2020년 23만3998명에서 2024년 30만9423명으로 32.2% 증가했다. 이 중 60대 이상 환자의 비율은 같은 기간 36.2%에서 42.1%로 늘었다.



특히 유방암이 새롭게 발병한 환자 중에선 60대 이상 연령층의 비율이 절반 이상인 것으로 나타났다.



유방암 발생에는 다양한 요인이 관련돼 있다. 가족력이 있거나 비만·음주·운동부족 등 생활 속 위험요인이 있을 경우, 출산 경험이 없는 경우 위험도가 높은 것으로 알려져 있다. 체중 관리는 특히 월경이 완전히 중단되는 연령대부터 더욱 중요성이 높아지는데, 규칙적인 운동이 유방암 발생 위험을 약 10~20% 낮추는 것으로 알려져 있으므로 빠르게 걷기와 같은 유산소 운동을 주 4~5회, 한 번에 20~30분 정도 시행하는 것이 도움이 된다.



유방에 멍울이 만져지는 등의 유방암 의심 증상은 평소 자가검진을 통해서도 살펴볼 수 있다. 거울로 봐서 유방 모양이 변했거나 귤껍질처럼 두꺼워지는 피부 변화가 있는지, 유두가 함몰되거나 분비물이 나오는 등의 증상이 있는지 확인하는 습관이 있으면 일찍 발견하는 데 도움이 된다. 더욱 확실하게 위험 여부를 알아보기 위해 일반적으로 40세 이후부턴 1~2년에 한 번씩 정기 검진을 받으며 유방촬영술 검사를 받는 것이 권장된다.



만일 이상이 발견되면 보다 정밀한 검사가 필요하다. 특히 치밀유방이 많은 국내 여성은 유방초음파 검사가 발견에 중요한 역할을 한다. 필요할 경우 조직검사를 통해 정확한 진단을 내리며, 자기공명영상(MRI) 검사로 병변의 범위를 더욱 정밀하게 찾아내기도 한다.



유방암은 통증이 없는 경우도 많기 때문에 의심 증상이 있는데도 아프지 않다는 이유로 방치하는 것은 위험하다. 의료기관을 찾기 어려운 형편이거나 불안감 때문에 검진을 미루다가 치료 적기를 놓치면 암이 더 많이 진행돼 치료가 더욱 어려워질 수 있다. 김윤영 가천대 길병원 외과 교수는 “식습관과 생활양식의 변화로 국내 유방암 발생 패턴도 서구화되고 있다”며 “대부분의 유방 병변은 양성이고, 만약 암이라도 조기에 발견하면 충분히 좋은 결과를 기대할 수 있으므로 정확한 검사를 통해 상태를 확인하는 것이 가장 중요하다”고 조언했다.

