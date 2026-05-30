벅벅! 참을 수 없는 존재의 가려움

삶의 질 낮추는 만성 가려움증

60대 여성 A씨는 30년 넘게 등 부위의 만성 가려움증에 시달리며 여러 병원을 전전했지만 뚜렷한 원인을 찾지 못했다. 그는 “스테로이드 연고를 바르거나 주사를 맞으면 잠깐 괜찮아졌다가 한 달쯤 지나면 다시 가려워졌다”며 “밤잠을 설친 날도 많았고 왜 가려운지도 모르는 게 가장 답답했다”고 호소했다.



장기간 원인조차 찾지 못했던 그는 최근 가려움증을 유발할 수 있는 여러 물질을 피부에 미량 접촉시켜 원인을 찾는 ‘첩포검사’를 받았다. 그 결과, 염색약 성분의 일종인 파라페닐렌디아민에 알레르기가 있는 것으로 확인됐다. 머리를 감는 과정에서 염색약 성분이 등 부위로 반복적으로 흘러내리며 접촉성 피부염과 만성 가려움증을 유발했던 것이다. 이후 염색을 중단하고 원인물질을 차단하는 생활관리와 맞춤치료를 시행하니 증상이 점차 호전됐다.



가려움증은 누구나 한 번씩은 경험하는 흔한 증상이다. 그러나 6주 이상 지속되거나 수면을 방해하고 일상생활에 영향을 줄 정도라면 단순한 피부 불편으로 넘길 수 없다. 만성 가려움증은 피부질환뿐 아니라 간·신장·갑상선 질환, 알레르기나 면역 이상, 신경계 질환, 혈액종양 등 다양한 질환 때문일 수 있어 보다 적극적으로 원인을 찾아볼 필요가 있다. 고혈압약, 이뇨제, 진통소염제, 항생제, 항암제, 항경련제 등도 심한 전신 가려움증을 유발할 가능성이 있다.



만성 가려움증은 유발 원인이 다양한 만큼 여러 유형으로 구분된다. 아토피피부염·건선·두드러기처럼 피부 병변이 동반되는 피부질환성 가려움증 외에도 갑상선 질환, 만성 신장질환, 신경병증 등 피부 병변 없이 나타나는 전신질환성 가려움증도 있다.



반복해서 긁다가 피부가 두꺼워지거나 결절이 형성된 결절성양진·만성태선 등 이차 피부 병변성 가려움증으로 진단되는 경우도 적지 않다. 이 경우 가려움과 긁기로 이어지는 악순환은 피부장벽을 손상시켜 염증반응이 증폭되므로 중단하지 못하면 만성·중증화로 이어질 위험도 크다.



간·신장·신경계 질환·혈압약 등

만성 가려움증 유발 원인 다양

불면증·집중력 저하 등 부담 지속

스테로이드제 써도 4주 이상 땐

‘첩포검사’ 포함 정밀진단 거쳐

면역반응 억제제 등 전문 치료를

또한 고령화로 노인 인구가 늘면서 단순 피부건조증이나 노화 현상으로만 설명하기 어려운 노인성 가려움증을 호소하는 환자도 늘고 있다. 노년층의 피부는 피지 분비와 천연보습 인자가 감소하고 피부장벽 기능이 떨어지면서 가려움증이 쉽게 발생하는데, 여기에는 감각신경의 변화와 면역노화, 여러 약제 복용, 만성질환 등 복합적인 영향이 작용하는 경우가 많다. 노인들의 가려움증에 대해 보다 정밀한 원인 평가와 맞춤치료가 중요한 것은 이 때문이다.



이런 난치성 가려움증은 단순한 피부 불편을 넘어 삶의 질 전반에 영향을 미친다. 대인관계 위축과 집중력 저하, 정서적 스트레스 등으로 이어질 수 있고, 원인을 찾지 못한 채 이어지는 치료에 지쳐 환자의 신체적·심리적 부담은 더욱 커질 수 있다. 국내에서 처음으로 가려움증 전문 난치성가려움증센터를 개소한 한림대강남성심병원의 김혜원 피부과 교수는 “만성 가려움증 환자 중에는 항히스타민제와 스테로이드 치료를 반복하면서 수년에서 수십년간 원인을 찾지 못한 경우도 적지 않다”며 “증상만 억제하기보다 생활습관과 약물, 전신질환 여부까지 함께 평가하는 정밀진단이 치료의 출발점”이라고 조언했다.



치료가 어렵고 만성화된 가려움증을 치료하기 위해선 피부과를 중심으로 내과, 신경과, 이비인후과, 산부인과, 정신건강의학과 등 다학제 협진을 통해 면밀한 검사와 관리 지원이 필요할 수 있다. 일반적인 가려움증이 아니라 국소 스테로이드제와 항히스타민제 등을 사용한 치료에도 4주 이상 증상이 지속되는 경우, 심한 가려움과 수면장애가 장기간 이어지는 경우, 피부 병변 없이 전신 가려움만 나타나는 경우 등이 주된 대상이다. 기존에 중등도 이상 아토피피부염이나 결절성양진 등의 진단을 받은 경우에도 표적치료나 생물학적 제제 사용이 필요하다면 보다 적극적으로 현재 상태를 평가하는 것이 좋다.



원인을 찾기 어렵던 만성 가려움증을 진단하려면 우선 증상의 양상과 악화 요인, 복용 약물, 생활환경, 동반 질환 등을 종합적으로 살펴봐야 한다. 필요에 따라 혈액·피부조직·피부장벽 검사나 원인물질을 찾는 첩포검사 등을 시행한다. 특히 첩포검사는 염색약이나 향료, 금속, 세제, 화장품, 고무 등 생활 속에서 흔히 쓰면서도 피부 알레르기를 유발하는지 알지 못했던 물질을 찾아내는 데 단서를 제공할 수 있다.



가려움증이 계속된 원인을 발견한 경우 그에 맞는 환자별 맞춤치료가 시작된다. 2~4주 간격으로 치료에 대한 반응이 어떻게 나타나는지 살펴보며 단계적으로 치료전략을 조정하는 과정을 거친다. 각종 생활용품 성분이 원인이라면 해당 물질 노출을 차단하고 피부 염증을 조절하는 치료를 시행한다. 중증 아토피피부염과 결절성양진, 노인성 가려움증 환자에게는 특정 대역(311~313㎚ 파장)의 자외선B 광선을 쬐는 치료나 엑시머레이저 치료 등이 이뤄질 수도 있다.



환자에게 가려움을 일으키는 배경에 따라 단순히 염증이나 알레르기 반응을 제어하는 약제 외에 보다 전문적인 치료제를 활용하면 효과적인 치료가 가능한 경우도 많다. 치료제 유형도 다양해지고 있어 면역반응을 조절하는 JAK 억제제, 특정 면역물질을 선택적으로 차단하는 생물학적 제제, 가려움 신호 전달에 관여하는 오피오이드 수용체 조절 항소양제, 신경계의 과도한 가려움 신호를 완화하는 가바펜티노이드 계열 항소양제 등 폭이 넓다.



이 같은 전문적인 치료와 함께 생활 속에서 가려움증을 완화할 수 있는 수칙을 잘 지키면 더욱 쉽게 효과를 볼 수 있다. 미지근한 물로 짧게 샤워한 뒤 바로 보습제를 바르고, 피부가 건조해지는 것을 막기 위해 수시로 보습제를 사용하면 도움이 된다. 또한 땀과 먼지, 자극적인 섬유 제품을 피하고 세제·향료 접촉은 최소화하는 것이 바람직하다. 실내 온·습도는 쾌적한 상태를 유지하며 음식 알레르기, 스트레스, 약물 등 증상을 악화시킬 수 있는 요인을 피할 필요도 있다. 원인이 명확하지 않은 경우 진료를 받기 전 가려움증 일기를 기록하면 원인을 찾기가 쉬워질 수 있다.



김혜원 교수는 “난치성 가려움증 치료는 단순히 가려움을 억제하는 데 그치지 않고, 왜 가려운지를 찾은 뒤 치료 반응에 따라 전략을 단계적으로 조정하는 과정”이라며 “특히 기존 치료에도 반응하지 않거나 전신 증상이 동반된 경우에는 피부질환뿐 아니라 면역·신경계 이상과 전신질환이 복합적으로 작용할 가능성을 고려한 다학제 협진 기반 정밀진단이 중요하다”고 설명했다.

