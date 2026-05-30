여자도 “군대 가겠다” 우르르…프랑스 Z세대 군 지원 폭주하는 이유

한때 징병제를 폐지했던 프랑스에서 젊은 세대가 다시 군대로 향하고 있다. 러시아의 군사적 위협이 유럽 안보의 최대 변수로 떠오른 가운데 프랑스 정부가 올해 새롭게 도입한 자발적 군 복무 프로그램에 지원자가 대거 몰리면서 배경에 관심이 쏠렸다. 현지에서는 이를 단순한 안보 불안의 결과로만 보지 않는다. 군 복무를 취업과 경력 개발, 인생 경험을 위한 새로운 기회로 받아들이는 젊은 층이 예상보다 훨씬 많다는 분석이 나온다.

28일(현지시간) AFP통신에 따르면, 프랑스 정부가 올해 처음 시행한 자발적 군 복무 프로그램에는 약 5000명이 지원했다. 모집 목표였던 3000명을 크게 넘어선 규모다. 눈에 띄는 점은 여성 참여다. 전체 지원자의 20% 이상이 여성으로 집계돼 현재 프랑스군 여성 비율(17%)을 웃돌았다. 군 당국은 젊은 여성들의 국가 복무 참여 의지가 예상보다 높게 나타난 것으로 보고 있다.

프랑스는 1997년 징병제를 폐지한 이후 직업군인 중심 체제를 유지해 왔다. 하지만 우크라이나 전쟁 장기화와 러시아의 군사적 위협이 유럽 안보 불안을 키우면서 최근 예비전력 강화 필요성이 커졌다. 이에 따라 프랑스 정부는 만 18~25세 청년을 대상으로 10개월 동안 복무하는 자발적 군 복무제를 새로 도입했다.

선발된 지원자들은 오는 9월부터 프랑스 영토 내에서 복무하게 되며 월 800유로(약 139만원) 수준의 수당도 받는다.

현지 언론들은 지원 열기를 단순히 안보 문제로 설명하기 어렵다고 분석한다. 프랑스 매체 유럽1은 이번 제도가 대학 진학이나 취업 전 공백기를 활용하는 이른바 ‘갭이어’ 개념으로 받아들여지고 있다고 전했다. 실제 지원자 상당수가 10대 후반에서 20대 초반 청년들로, 군 경험 자체보다 새로운 환경에서 생활하며 진로를 탐색하려는 목적이 강하게 나타났다는 것이다.

특히 여성 지원자 증가도 눈에 띈다. 프랑스 매체 20미뉘트는 여성 지원 비율이 현재 프랑스군 내 여성 비중을 웃도는 수준이라고 보도했다. 현지에서는 여성들이 군 복무를 전통적인 전투 임무보다 리더십 교육과 직무 경험, 공공 분야 경력 개발 기회로 인식하는 경향이 강하다는 분석이 나온다.

실제 프랑스 국방부는 이번 프로그램을 단순 병력 충원이 아닌 청년 육성 프로젝트 성격으로 홍보하고 있다. 복무 이후 예비군 편입은 물론 공공기관 취업이나 정규 군 지원으로 이어질 수 있는 경력 경로도 마련했다.

경제적 이유도 무시할 수 없다. 프랑스 청년층 취업난이 이어지는 상황에서 숙식 제공과 일정 수준의 급여, 경력 인정 혜택은 적지 않은 유인책으로 평가된다. 현지에서는 사실상 국가가 지원하는 10개월짜리 직업·훈련 프로그램으로 받아들이는 시각도 존재한다.

물론 러시아 변수 역시 배경에서 작용하고 있다. 프랑스 정부는 우크라이나 전쟁 이후 유럽 안보 환경이 급변했다는 점을 제도 도입 이유로 공개적으로 언급해 왔다.

프랑스 정부는 첫 모집 결과가 예상보다 성공적이라고 판단하고 있다. 현재 계획대로라면 모집 규모는 단계적으로 확대돼 향후 수년 내 수천 명 수준의 추가 인원이 선발될 전망이다.