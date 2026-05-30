“벌써 물렸다” 모기, 낮에 숨어있는 ‘의외의 장소’ …집 안 사각지대 확인하세요

초여름 더위와 함께 모기 활동이 본격화되면서 실내 모기 관리에 비상이 걸렸다. 특히 올해는 이른 더위와 잦은 비가 반복되면서 모기 개체 수가 빠르게 늘 수 있다는 전망도 나온다. 전문가들은 모기가 단순히 어두운 구석에만 숨어 있다고 생각하기 쉽지만, 실제로는 사람이 자주 머무는 공간 가까이에 은신하는 경우가 많다고 설명한다.

일본 해충방제기술연구소의 시라이 요시카즈 소장은 최근 현지 방송 인터뷰에서 “실내 모기가 특히 좋아하는 장소 중 하나는 탁자 아래 공간”이라고 설명했다. 햇빛이 직접 닿지 않아 비교적 어둡고 습도가 유지되는 데다, 사람의 체온과 이산화탄소를 가까이에서 감지할 수 있기 때문이다. 시라이 소장은 “게다가 탁자 주변에 사람이 자주 오기 때문에 모기에게는 탁자 밑이 잔치를 열 최적의 장소”라고 덧붙였다.

실제로 모기는 강한 빛과 건조한 환경을 피하는 특성이 있다. 질병관리청 역시 모기가 습하고 그늘진 공간을 선호하기 때문에 집 안에서는 소파 밑이나 침대 아래, 커튼 뒤, 화분 주변 등을 잘 살펴야 한다고 권고한다.

특히 장마철이나 비가 온 직후 맑게 개는 날에는 모기 활동성이 급격히 높아질 수 있다. 높은 습도 환경에서 활동이 활발해지는 데다, 빗물이 고인 장소가 일시적인 산란장이 되기 때문이다.

세계보건기구(WHO)는 집 주변의 작은 고인 물도 모기 번식지가 될 수 있다고 경고한다. 베란다 배수구와 화분 받침, 에어컨 실외기 물받이, 반려동물 물그릇, 욕실 배수 트랩 등도 관리 대상이다. 실제로 흰줄숲모기(일명 ‘독일모기’)는 작은 컵 하나 분량의 물에서도 번식이 가능한 것으로 알려져 있다.

현관 출입 습관도 중요하다. 모기는 사람 몸에서 나오는 이산화탄소와 체온을 따라 움직이는 특성이 있어 문이 열린 틈을 타 실내로 유입되는 경우가 많다. 전문가들은 귀가 직후 현관 앞에서 옷이나 팔을 가볍게 털고, 문을 오래 열어두지 않는 것이 도움이 된다고 조언한다.

향 관리도 일부 효과가 있는 것으로 알려져 있다. 미국 환경보호청(EPA)과 일부 해충 연구 자료에서는 시트로넬라와 레몬그라스, 유칼립투스 계열 향이 모기 접근을 줄이는 데 도움을 줄 수 있다고 설명한다. 다만 방향제만으로 완전한 차단 효과를 기대하기는 어렵고, 방충망 점검과 고인 물 제거가 우선이라는 것이 전문가들의 공통된 의견이다.

모기에 물렸을 때는 무조건 긁는 행동을 피해야 한다는 조언도 나온다. 피부를 반복적으로 긁으면 염증 반응이 커지고 2차 감염 위험이 높아질 수 있기 때문이다. 전문가들은 차가운 물수건이나 냉찜질로 피부 온도를 낮추는 것이 가려움 완화에 더 효과적이라고 설명한다.