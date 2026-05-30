[김미경의 문화유산, 뮷즈가 되다]선비님 얼굴 붉히는 순간, 어라 내 모습이랑 똑같네

‘평안감사향연도’ 속 취객 선비 변색 잔

최근 몇년간 국립박물관 문화상품 ‘뮷즈’ 가운데 꾸준히 최상위권을 지키고 있는 스테디셀러가 있다. 바로 ‘취객 선비 3인방 변색 잔’이다. 차가운 음료를 따르면 선비의 얼굴이 발그레하게 붉어지는 작은 유리잔이다. 몇해 전 뮷즈 정기공모 심사장에 이 상품이 처음 등장했을 때가 떠오른다. 서류상 설명만으로는 반신반의하던 심사위원들이 직접 차가운 물을 붓기 시작했다. 투명했던 선비의 얼굴에 서서히 붉은 취기가 올라오자, 엄숙했던 심사장 여기저기서 기분 좋은 웃음이 터져 나왔다.



“어? 진짜 변하네.” “이거 재미있는데요.” 누군가는 신기한 듯 다시 물을 비우고 채웠고, 누군가는 잔을 돌려가며 한참을 들여다보았다. 경직되었던 공간이 순식간에 유쾌함으로 채워지던 그 순간, 이 상품의 롱런은 예견되어 있었는지도 모른다. 시간이 흘러도 이 잔의 인기가 식지 않는 본질적인 힘은 결국 유물이 지닌 강력한 ‘콘텐츠의 생명력’에 있다.



이 상품의 모티프가 된 유물은 국립중앙박물관이 소장한 전(傳) 김홍도 필 ‘평안감사향연도(사진)’다. 신임 평안감사의 부임을 축하하는 대규모 연회를 기록한 이 작품은 총 3면에 걸친 거대한 화면 속에 무려 2500여명의 사람이 등장한다. 이 압도적인 밀도의 대작을 마주하면 궁금한 점이 생긴다. 이 거대한 스케일을 과연 단원 김홍도 선생님께서 혼자 다 그리셨을까? 오늘날로 치면 전체 장면과 구성을 총괄하는 ‘총감독’ 같은 역할을 하지 않으셨을까? 그러나 이 그림이 시대를 초월해 감동을 주는 진짜 이유는 규모가 아닌 ‘시선’에 있다.



이 그림의 장르는 국가적 행사를 남기기 위한 기록화이지만, 김홍도의 붓끝은 권력의 엄숙함에만 머물지 않았다. 그는 연광정과 부벽루의 연회장 한구석, 주인공인 평안감사의 시선이 미처 닿지 못했을 법한 아주 먼 가장자리까지 다정한 붓길을 보냈다. 그 안에는 술에 취해 비틀거리는 선비가 있고, 잔치를 흥겹게 즐기는 백성들이 있으며, 담장 너머 구경꾼과 대동강변 설레는 밤공기까지 생생히 살아 있다. 관청의 기록물이 한 폭의 위대한 인간 드라마로 탈바꿈하는 순간이다. 시대를 막론하고 인간의 본질은 크게 다르지 않다. 기쁘면 웃고, 취하면 흐트러지며, 때로는 외롭고 또 한없이 들뜨기도 한다. 김홍도의 그림이 특별한 이유는 이렇듯 인간을 바라보는 따뜻한 시선과 특유의 해학, 그리고 삶을 관통하는 생동감이 있기 때문이다.



마침 국립중앙박물관 서화실에서는 올해 두 번째 주제전시인 ‘단원 김홍도, 시대를 그리다’가 한창이다. 전시실을 걷다 보면 그가 단지 그림 기술이 뛰어난 화가에 그치지 않고, 사람과 시대를 향해 얼마나 깊은 애정을 품은 인물이었는지 고스란히 느껴진다.



그렇기에 그림 속 어딘가에서 기분 좋게 취해 있던 250년 전 선비 3인방이, 오늘날 차가운 음료를 만나 다시 얼굴을 붉히는 모습은 지극히 자연스러운 환생처럼 다가온다. 흐트러진 선비의 얼굴에서 문득 과음으로 몸을 가누지 못했던 어느 날의 내 모습을 발견하는 즐거움. 이 친근한 공감대야말로 대중이 이 상품을 오래도록 곁에 두는 이유일 것이다.



박물관 상품을 기획할 때마다 유물이 가진 역사적 맥락과 서사를 어떻게 하면 현대인의 일상 속에 가장 자연스럽게 이식할 수 있을까 고민한다. 박물관 전시실에 놓여 있던 유물이 우리의 지극히 평범한 일상과 연결될 때, 문화유산은 비로소 진정한 생명력을 얻기 때문이다. 그런 의미에서 ‘취객 선비 3인방 변색 잔’은 박물관 상품 뮷즈가 나아가야 할 가장 이상적인 이정표라고 할 수 있다. 6년 만에 다시 전시실에서 마주한 ‘평안감사향연도’ 앞에서, 시공간을 넘어 우리에게 유쾌한 일상을 선물해준 단원 김홍도 선생님께 하고 싶은 말이 있다.



“김홍도 선생님, 그동안 뮷즈와 함께 이 그림이 참 많이 유명해졌습니다. 고맙습니다.” <시리즈 끝>

