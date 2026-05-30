콩나물 봉지째 냉장 보관?…“빨리 상하는 이유 이거였네”

콩나물을 포장 비닐봉지째 냉장고에 보관하는 경우가 많다. 그러나 전문가들은 이런 보관 방식이 오히려 콩나물을 더 빨리 무르게 하고 쉰내를 유발할 수 있다고 지적한다. 수분이 많은 콩나물 특성상 온도만큼 중요한 것이 ‘습기와 공기 관리’이기 때문이다.

콩나물은 수분 함량이 매우 높은 식재료다. 농촌진흥청에 따르면 콩나물은 저장성이 낮아 유통과 보관 과정에서 쉽게 변질될 수 있으며, 온도 변화와 수분 축적에 특히 민감하다. 실제로 콩나물은 냉장 상태에서도 호흡을 계속하기 때문에 밀폐된 환경에서 수분과 열이 축적되면 품질 저하가 빨라질 수 있다.

문제는 시중 판매용 비닐 포장 상태가 장기 보관을 전제로 설계된 것은 아니라는 점이다. 냉장고 안에서 온도 차로 물방울이 맺히면 봉지 내부 습도가 급격히 올라가고, 이 상태가 지속되면 특유의 비린 냄새나 점액질이 생기기 쉽다.

식품 보관 전문가들은 단기간 내 먹을 경우에는 구매 상태 그대로 냉장 보관해도 무방하지만, 이틀 이상 보관할 예정이라면 별도 용기에 옮기는 편이 낫다고 조언한다. 별도 용기에 콩나물을 보관할 때 물에 담가두면 수분 증발을 줄이고 조직이 마르는 것을 막는 데 도움이 될 수 있다.

다만 물 보관이 무조건 안전한 것은 아니다. 미국 식품의약국(FDA)은 새싹채소류와 콩나물은 수분 환경에서 세균이 빠르게 증식할 가능성이 있다고 경고한다. 실제로 콩나물과 알팔파 새싹은 따뜻하고 습한 환경에서 자라기 때문에 살모넬라나 대장균 오염 위험이 상대적으로 높은 식품군으로 분류된다.

전문가들은 따라서 물에 담가 보관할 경우에도 반드시 차가운 냉장 상태를 유지하고, 물은 매일 갈아주는 것이 중요하다고 강조한다. 물을 오래 그대로 두면 오히려 세균 번식 환경이 될 수 있기 때문이다. 보관 용기 역시 밀폐만 하기보다 지나친 습기가 차지 않도록 관리하는 것이 중요하다는 조언도 나온다.

국내 식품의약품안전처 역시 콩나물과 숙주나물 등 신선 채소류는 가급적 빠른 시일 안에 섭취할 것을 권고하고 있다. 특히 냉장 보관 중에도 색이 변하거나 점액질, 쉰 냄새가 생기면 섭취하지 말아야 한다고 안내한다.

식품업계에서는 콩나물 보관 기간을 통상 3~5일 안팎으로 본다. 콩나물은 오래 저장해두는 식재료라기보다 빨리 소비하는 식재료에 가깝다. 대량 구매 후 장기 보관하기보다 필요한 만큼 자주 구입하는 것이 가장 안전한 방법이다.