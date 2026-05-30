욕실 환기 팬, 계속 돌리면 역효과…‘이때’만큼은 꺼야 곰팡이 파티 막는다

여름철 욕실 관리의 최대 적은 단연 곰팡이다. 특히 장마와 무더위가 시작되는 6~8월에는 욕실 습도가 급격히 높아지면서 검은 곰팡이가 천장과 실리콘 틈새, 환풍구 주변까지 빠르게 번식한다. 이 때문에 환기 팬을 온종일 켜두는 가정도 적지 않다. 그러나 전문가들은 “환기 자체보다 중요한 건 언제, 어떻게 습기를 빼느냐”라고 강조한다.

최근 일본 건강생활연구가·온천마이스터로 활동 중인 마크 팬서는 자신의 SNS를 통해 “입욕 중 계속 환기 팬을 돌리는 습관이 오히려 욕실 곰팡이를 키울 수 있다”고 밝혔다. 그는 “따뜻한 수증기가 외부 공기와 만나 천장과 벽면에 물방울로 달라붙으면 곰팡이가 번식하기 쉬운 환경이 만들어진다”며 “샤워 중에는 환기 팬보다 욕실 내부 온도 유지가 중요하다”고 설명했다.

겨울철 ‘결로’ 뿐 아니라 여름철 ‘곰팡이’ 관리도 쾌적한 화장실을 유지하는 데 필수적이다. 여름철 욕실 곰팡이의 핵심 원인은 차가운 외벽보다 ‘고온다습한 공기’ 자체에 가깝다. 미국 환경보호청(EPA)은 실내 곰팡이 예방을 위해 가장 중요한 조건으로 “습도 관리”를 꼽으며, 실내 습도를 60% 이하로 유지할 것을 권고하고 있다. 특히 욕실처럼 수증기가 반복적으로 발생하는 공간은 사용 직후 빠르게 건조시키는 것이 핵심이라고 설명한다.

미국 질병통제예방센터(CDC) 역시 “곰팡이는 습한 표면에서 빠르게 증식하며, 욕실·세탁실 같은 공간은 집중 관리가 필요하다”고 안내한다. CDC는 샤워 후 배기 팬 사용, 물기 제거, 오염된 환풍구 청소 등을 대표적인 예방 방법으로 제시하고 있다.

영국 기반의 건축환경 연구기관들도 여름철에는 ‘외부 공기 유입’ 자체가 문제될 수 있다고 지적한다. 장마철이나 폭염 기간에는 외부 공기 자체의 습도가 높기 때문에 창문을 오래 열어두거나 환기를 과도하게 하면 오히려 욕실 내부 습도가 더 올라갈 수 있다는 것이다. 이에 따라 최근에는 “샤워 직후 짧고 강한 환기”가 효율적이라는 관리법이 권고되고 있다.

전문가들은 특히 환기 팬을 ‘샤워 중’보다 ‘샤워 직후’에 집중적으로 사용하는 것이 중요하다고 말한다. 뜨거운 물 사용이 끝난 직후 욕실 바닥과 벽면의 물기를 제거하고, 욕조 물을 바로 빼거나 덮개를 닫은 뒤 환기 팬을 30분 이상 가동하는 방식이다. 환기 효율을 높이기 위해 문을 약간 열어 공기 흐름을 만드는 것도 도움이 된다.

환풍기 관리도 중요하다. 전문가들은 “환기 팬을 오래 켜두더라도 내부 필터와 팬 날개에 먼지·비누 찌꺼기가 쌓여 있으면 오히려 곰팡이 포자가 순환할 수 있다”고 경고한다. 실제로 욕실 환풍구는 눈에 잘 띄지 않아 청소 주기를 놓치기 쉬운 대표 공간으로 꼽힌다.

결국 욕실 곰팡이 예방의 핵심은 ‘24시간 환기’보다 ‘습기 체류 시간을 줄이는 것’이라는 게 전문가들의 공통된 설명이다. 특히 장마철에는 외부 공기까지 습해지는 만큼, 무조건 창문을 열어두기보다 샤워 직후 집중 건조와 제습 관리가 더 효과적일 수 있다.