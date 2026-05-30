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지방선거 둘째날 사전투표율 오전 11시 15.38%…4년 전보다 1.73%p 높아

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본문 요약

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 30일 오전 11시 현재 투표율이 15.38%로 집계됐다고 밝혔다.

이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율과 비교하면 1.73%포인트 높은 수치다.

전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만9908명 가운데 686만6418명이 투표를 마쳤다.

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지방선거 둘째날 사전투표율 오전 11시 15.38%…4년 전보다 1.73%p 높아

입력 2026.05.30 11:12

  • 이윤정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 용산구 이촌1동 주민센터에 설치된 사전투표소에서 한 시민이 투표를 하고 있다/김정근기자

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 용산구 이촌1동 주민센터에 설치된 사전투표소에서 한 시민이 투표를 하고 있다/김정근기자

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 30일 오전 11시 현재 투표율이 15.38%로 집계됐다고 밝혔다. 이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율과 비교하면 1.73%포인트 높은 수치다.

전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만9908명 가운데 686만6418명이 투표를 마쳤다.

2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(13.65%)과 비교했을 때는 1.73%포인트 높은 수치다. 다만 지난해 제21대 대선 동시간대 투표율(24.55%)에는 미치지 못하는 수치다.

현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 28.38%로 집계됐다. 전북(24.96%), 강원(18.72%), 광주(18.56%) 등이 뒤를 이었다.

가장 낮은 곳은 12.05%를 기록한 대구였다. 이어 경기(13.25%), 인천(13.74%), 부산(13.93%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 14.93%를 기록했다.

29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다. 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.

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