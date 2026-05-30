‘코스피 8000 거품’ 우려에…구윤철 부총리 반박 “혁신 노력 없을 때 버블 우려”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 최근 제기되는 ‘코스피 8000 거품론’에 대해 한국 경제의 성장 잠재력과 산업 혁신이 뒷받침된다면 충분히 지속 가능한 흐름이라고 반박했다.

구 부총리는 30일 공개된 유튜브 채널 <삼프로TV> 인터뷰에서 코스피 8000선 안착 가능성을 묻는 질문에 “혁신을 위한 노력이 없을 때 버블 우려가 나오는 것”이라며 “정부는 하반기 경제성장전략을 통해 구조개혁과 잠재성장률 반등 방안을 제시할 것”이라고 말했다.

그는 인공지능(AI)과 친환경 전환을 중심으로 한 산업 혁신, 인재 양성, 청년 창업 지원 등이 시장 신뢰를 높이는 핵심 요소가 될 것이라고 강조했다.

올해 성장률 전망에 대해서는 구체적인 언급을 피하면서도 상향 조정 가능성을 시사했다. 그는 “명목성장률이 10%에 이를 것이라는 전망도 있다”면서도 중동 정세와 반도체 경기 흐름 등 대외 변수는 지켜봐야 한다고 말했다.

세수 전망에 대해서는 반도체 업황 개선 영향으로 추가 세수가 발생할 가능성이 높다고 내다봤다.

구 부총리는 “초과세수가 더 생길 것은 명약관화하다”며 “다만 규모는 8월 법인세 중간예납 결과를 봐야 판단할 수 있다”고 설명했다.

그는 추가로 확보되는 재원을 미래 산업에 재투자해야 한다고 주장했다. 특히 AI 시대 핵심 부품으로 꼽히는 센서 산업을 차세대 성장동력 후보로 제시했다.

구 부총리는 “AI 경제에서 데이터 저장장치가 뇌라면 센서는 눈 역할을 한다”며 “센서 역시 반도체 산업의 중요한 축”이라고 말했다.

부동산 정책 방향도 재확인했다.

그는 “부동산 투자 자체를 막을 수는 없지만 정부가 금융이나 제도를 통해 투기를 지원하는 일은 없을 것”이라며 “실거주 목적 수요는 지원하되 실거주가 아닌 경우에는 돈이나 제도 측면의 지원을 하지 않겠다”고 밝혔다.

최근 원·달러 환율 상승에 대해서는 한국 경제의 펀더멘털 문제가 아니라 외국인 투자자들의 자산 재조정 과정에서 나타난 현상이라고 진단했다.

또 중동발 물가 불안과 관련해선 유류세 인하와 석유 최고가격제 등을 통해 대응하고 있다면서 “국민들이 물가 부담으로 어려움을 겪지 않도록 더욱 세심하게 관리하겠다”고 말했다.