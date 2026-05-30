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6·3 지방선거를 나흘 앞둔 30일 경기지사 선거에 출마한 여야 후보들은 공식 선거운동 마지막 주말을 맞아 현장 유세에 집중하며 막판 표심 잡기에 나섰다.

후보들은 이날 종료되는 사전투표 참여를 독려하는 한편 전통시장과 지하철역, 공원 등 시민들이 모이는 곳을 찾아 지지층 결집과 부동층 공략에 힘을 쏟았다.

더불어민주당 추미애 후보는 경기 동·남부 지역을 중심으로 강행군을 이어갔다.

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추미애는 전통시장, 양향자는 지하철…경기지사 후보들 주말 대격돌

입력 2026.05.30 14:04

  • 이윤정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경기도지사에 출마한 더불어민주당 추미애, 국민의힘 양향자, 개혁신당 조응천 후보(왼쪽부터).

경기도지사에 출마한 더불어민주당 추미애, 국민의힘 양향자, 개혁신당 조응천 후보(왼쪽부터).

6·3 지방선거를 나흘 앞둔 30일 경기지사 선거에 출마한 여야 후보들은 공식 선거운동 마지막 주말을 맞아 현장 유세에 집중하며 막판 표심 잡기에 나섰다.

후보들은 이날 종료되는 사전투표 참여를 독려하는 한편 전통시장과 지하철역, 공원 등 시민들이 모이는 곳을 찾아 지지층 결집과 부동층 공략에 힘을 쏟았다.

더불어민주당 추미애 후보는 경기 동·남부 지역을 중심으로 강행군을 이어갔다. 양평 용문천년시장을 시작으로 남양주 다산선형공원, 화성 향남2지구 로데오거리광장, 오산 고인돌공원 장및빛 축제장 등을 잇달아 방문하며 시민들과 만났다. 저녁에는 수원 행궁광장을 찾아 지지를 호소할 예정이다.

추 후보는 이날 공개한 방송연설을 통해 “경기도지사는 단순한 행정가가 아니라 중앙정부와 국회를 움직일 정치력과 추진력이 필요하다”며 수도권 광역교통망 확충 등 주요 공약 실현 의지를 강조했다.

국민의힘 양향자 후보는 지하철을 활용한 생활밀착형 유세에 나섰다. 수원역 출근길 인사를 시작으로 금정역과 범계역, 과천역 등을 잇달아 이동하며 시민들과 직접 소통했다.

양 후보는 “도청 안에서 보고만 받는 정치가 아니라 현장에서 도민들과 함께 답을 찾겠다”며 GTX-C 노선 추진과 광역교통망 확대, 노후도시 정비 등의 공약을 설명했다. 이후 과천 중앙공원과 성남 서현역 로데오거리에서도 집중 유세를 이어갔다.

개혁신당 조응천 후보는 전통시장 공략에 집중했다. 광명 전통시장과 시흥 시화5일장, 군포 산본시장 등을 차례로 돌며 상인과 시민들을 만났다.

조 후보는 경쟁 후보들의 공약을 겨냥해 “실현 가능성이 떨어지는 약속보다 검증된 성과가 중요하다”며 “주민들과 함께한 경험을 바탕으로 체감할 수 있는 변화를 만들겠다”고 지지를 호소했다.

사전투표 마지막 날을 맞아 각 후보가 민생 현장을 누비며 총력전에 나서면서 경기지사 선거 막판 표심 향방에 관심이 모이고 있다.

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