민주당 텃밭도 불안?…정청래, 호남 돌며 “무소속 말고 민주당”

6·3 지방선거를 나흘 앞두고 더불어민주당이 텃밭인 호남 사수에 총력을 기울이고 있다. 전북지사 선거를 비롯해 일부 지역에서 무소속 후보와 조국혁신당 후보들의 추격이 거세지면서 지도부가 직접 현장을 누비며 지지층 결집에 나선 것이다.

정청래 민주당 총괄상임선거대책위원장은 30일 전남 완도와 진도 등 호남 지역을 돌며 “민주당 후보를 선택해 이재명 정부에 힘을 실어달라”고 호소했다.

정 위원장은 완도 유세에서 “무소속 후보들 가운데 훌륭한 분들도 있지만 지금은 선거”라며 “정부와 국회가 모두 민주당인 상황에서 지역 발전을 위해서는 민주당 후보가 더 효율적으로 일할 수 있다”고 강조했다.

그는 이번 지방선거를 단순한 지방 일꾼 선출을 넘어 “내란의 잔불을 정리하는 선거”라고 규정하며 보수 진영을 겨냥한 공세도 이어갔다.

전남 진도 유세에서도 민주당 후보 지지를 거듭 요청하며 보수 진영 결집 움직임을 비판했다.

민주당이 호남에 공을 들이는 이유는 전북지사 선거를 비롯해 일부 지역에서 경쟁이 예상보다 치열하기 때문이다. 전북에서는 민주당 이원택 후보와 무소속 김관영 후보가 접전을 벌이고 있고, 전남 일부 지역에서도 무소속 후보와 조국혁신당 후보들이 존재감을 키우고 있다.

한병도 공동상임선대위원장 역시 이날 충남 일정을 소화한 뒤 전북 김제와 익산으로 이동해 지원 유세를 펼쳤다. 한 위원장은 최근 엿새 연속 호남 지역을 찾아 선거운동을 지원하고 있다.

민주당은 최대 격전지 중 하나로 꼽히는 경기 평택을 국회의원 재선거에도 화력을 집중했다. 당 지도부는 이날 김용남 후보 선거사무소에서 본부장단 회의를 공개 개최하며 지원에 나섰다.

조승래 총괄선대본부장은 평택을에 출마한 조국혁신당 후보를 겨냥해 “민주당이 공천한 후보가 진짜 민주당 후보”라며 “야권 표가 분산될 경우 국민의힘이 어부지리를 얻을 수 있다”고 주장했다.

사전투표 마지막 날을 맞아 민주당은 호남과 수도권 격전지를 중심으로 총력 지원에 나서며 막판 표심 잡기에 집중하는 모습이다.