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국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 사전투표 마지막 날인 30일 강원 춘천을 찾아 김진태 강원지사 후보 지원 유세에 나섰다.

장 위원장은 이재명 대통령의 사전투표 논란을 정면으로 겨냥하며 '정권 심판'을 강조했다.

장 위원장은 이날 김 후보와 함께 춘천 동서고속철도 공사 현장을 둘러본 뒤 공지천사거리 유세에서 "대통령이 카메라 앞에서 투표용지를 들고 나온 것은 사실상 선거운동"이라며 "선거 중립 의무를 위반한 것"이라고 주장했다.

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장동혁 “이재명, 투표소서 선거운동” 주장…강원서 정권심판론 총공세

입력 2026.05.30 14:15

  • 이윤정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

사전투표 마지막 날인 30일 강원 춘천 공지천 사거리에서 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 김진태 강원지사 후보와 정광열 춘천시장 후보 지지를 호소하고 있다. 연합뉴스

사전투표 마지막 날인 30일 강원 춘천 공지천 사거리에서 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 김진태 강원지사 후보와 정광열 춘천시장 후보 지지를 호소하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 사전투표 마지막 날인 30일 강원 춘천을 찾아 김진태 강원지사 후보 지원 유세에 나섰다. 장 위원장은 이재명 대통령의 사전투표 논란을 정면으로 겨냥하며 ‘정권 심판’을 강조했다.

장 위원장은 이날 김 후보와 함께 춘천 동서고속철도 공사 현장을 둘러본 뒤 공지천사거리 유세에서 “대통령이 카메라 앞에서 투표용지를 들고 나온 것은 사실상 선거운동”이라며 “선거 중립 의무를 위반한 것”이라고 주장했다.

그는 전날 이 대통령이 사전투표 과정에서 기표한 투표용지를 들고 나와 선관위 관계자에게 문의한 일을 언급하며 “이보다 더 노골적인 선거운동이 어디 있느냐”고 비판했다. 이어 “만약 일반 정치인이 그런 행동을 했다면 곧바로 문제가 됐을 것”이라며 “권력을 가진 사람의 오만함을 이번 선거에서 심판해야 한다”고 목소리를 높였다.

장 위원장은 김진태 후보에 대해서는 “보수를 지키는 전사”라고 평가하며 지지를 호소했다. 최근 박근혜 전 대통령이 강원을 찾아 김 후보를 만난 사실도 언급하며 “보수 진영의 상징적 지지가 이어지고 있다”고 강조했다.

또 강원도의 핵심 현안인 춘천~속초 동서고속철도 사업을 거론하며 “2029년 개통이라는 목표를 차질 없이 추진하려면 김 후보가 한 번 더 도정을 맡아야 한다”고 말했다.

더불어민주당 우상호 후보를 향한 공세도 이어졌다. 장 위원장은 최근 불거진 ‘홍제동’ 발언 논란을 언급하며 “강원을 제대로 아는 사람이 도정을 맡아야 한다”고 비판했다.

국민의힘은 강원도지사 선거가 오차범위 내 접전 양상을 보이는 만큼 남은 선거운동 기간 동안 보수층 결집에 집중한다는 방침이다. 장 위원장 역시 강원을 비롯한 주요 격전지를 돌며 지원 유세를 이어갈 예정이다.

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