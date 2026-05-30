장동혁 “이재명, 투표소서 선거운동” 주장…강원서 정권심판론 총공세

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 사전투표 마지막 날인 30일 강원 춘천을 찾아 김진태 강원지사 후보 지원 유세에 나섰다. 장 위원장은 이재명 대통령의 사전투표 논란을 정면으로 겨냥하며 ‘정권 심판’을 강조했다.

장 위원장은 이날 김 후보와 함께 춘천 동서고속철도 공사 현장을 둘러본 뒤 공지천사거리 유세에서 “대통령이 카메라 앞에서 투표용지를 들고 나온 것은 사실상 선거운동”이라며 “선거 중립 의무를 위반한 것”이라고 주장했다.

그는 전날 이 대통령이 사전투표 과정에서 기표한 투표용지를 들고 나와 선관위 관계자에게 문의한 일을 언급하며 “이보다 더 노골적인 선거운동이 어디 있느냐”고 비판했다. 이어 “만약 일반 정치인이 그런 행동을 했다면 곧바로 문제가 됐을 것”이라며 “권력을 가진 사람의 오만함을 이번 선거에서 심판해야 한다”고 목소리를 높였다.

장 위원장은 김진태 후보에 대해서는 “보수를 지키는 전사”라고 평가하며 지지를 호소했다. 최근 박근혜 전 대통령이 강원을 찾아 김 후보를 만난 사실도 언급하며 “보수 진영의 상징적 지지가 이어지고 있다”고 강조했다.

또 강원도의 핵심 현안인 춘천~속초 동서고속철도 사업을 거론하며 “2029년 개통이라는 목표를 차질 없이 추진하려면 김 후보가 한 번 더 도정을 맡아야 한다”고 말했다.

더불어민주당 우상호 후보를 향한 공세도 이어졌다. 장 위원장은 최근 불거진 ‘홍제동’ 발언 논란을 언급하며 “강원을 제대로 아는 사람이 도정을 맡아야 한다”고 비판했다.

국민의힘은 강원도지사 선거가 오차범위 내 접전 양상을 보이는 만큼 남은 선거운동 기간 동안 보수층 결집에 집중한다는 방침이다. 장 위원장 역시 강원을 비롯한 주요 격전지를 돌며 지원 유세를 이어갈 예정이다.