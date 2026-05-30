창간 80주년 경향신문

1조5000억 잭팟 될까…압구정5구역 재건축 ‘현대건설’ 시공사 선정

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 강남권 재건축 시장의 최대 격전지로 꼽히는 압구정5구역 시공사 선정전에서 현대건설이 승리를 거뒀다.

업계에서는 압구정2·3·5구역을 선점한 현대건설과 4구역을 확보한 삼성물산의 경쟁이 향후 강남권 재건축 시장 전반으로 확산될 가능성에 주목하고 있다.

특히 압구정 재건축 사업이 서울 부동산 시장의 상징성을 갖는 만큼 건설사들의 브랜드 경쟁도 한층 치열해질 것으로 예상된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

1조5000억 잭팟 될까…압구정5구역 재건축 ‘현대건설’ 시공사 선정

입력 2026.05.30 14:27

  • 이윤정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 강남구 압구정아파트지구특별계획구역5(압구정 5구역) 재건축사업조합 공동홍보관 현대건설(왼쪽)과 DL이앤씨 주택 모형 모습. 연합뉴스

서울 강남구 압구정아파트지구특별계획구역5(압구정 5구역) 재건축사업조합 공동홍보관 현대건설(왼쪽)과 DL이앤씨 주택 모형 모습. 연합뉴스

서울 강남권 재건축 시장의 최대 격전지로 꼽히는 압구정5구역 시공사 선정전에서 현대건설이 승리를 거뒀다. 지난해 압구정2구역, 최근 압구정3구역에 이어 5구역까지 확보하면서 압구정 재건축 사업의 주도권을 강화하게 됐다.

압구정5구역 재건축정비사업조합은 30일 서울 압구정고등학교에서 시공사 선정 총회를 열고 현대건설을 최종 시공사로 선정했다. 이날 투표에는 전체 조합원 1199명 가운데 1016명이 참여해 84.7%의 높은 투표율을 기록했다.

개표 결과 현대건설은 599표를 얻어 찬성률 58.9%를 기록했고, 경쟁사인 DL이앤씨는 398표를 받는 데 그쳤다. 업계에서는 양사가 설계와 브랜드, 사업 조건을 앞세워 치열한 경쟁을 벌여온 만큼 결과에 큰 관심이 쏠렸다.

압구정5구역은 한양1·2차 아파트를 재건축하는 사업으로, 지하 5층~지상 68층 규모의 공동주택 1397가구가 들어설 예정이다. 조합이 제시한 사업비만 약 1조4960억원에 달해 강남권 핵심 재건축 사업지 가운데 하나로 평가받는다.

이번 수주로 현대건설은 압구정 재건축 6개 구역 가운데 2·3·5구역을 확보하게 됐다. 앞서 현대건설은 지난해 9월 사업비 2조7488억원 규모의 압구정2구역 시공권을 따낸 데 이어 지난 25일에는 사업비 5조5610억원에 달하는 압구정3구역 수주에도 성공했다.

세 구역의 사업비를 합치면 약 9조8000억원 규모다. 현대건설이 사실상 압구정 재건축 시장의 최대 수혜자로 떠오른 셈이다.

압구정 재건축 판도도 점차 윤곽을 드러내고 있다. 압구정4구역은 삼성물산이 단독 입찰 끝에 시공권을 확보했고, 1구역과 6구역은 아직 조합 설립 및 사업 추진 단계에 머물러 있어 시공사 선정까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 전망된다.

업계에서는 압구정2·3·5구역을 선점한 현대건설과 4구역을 확보한 삼성물산의 경쟁이 향후 강남권 재건축 시장 전반으로 확산될 가능성에 주목하고 있다. 특히 압구정 재건축 사업이 서울 부동산 시장의 상징성을 갖는 만큼 건설사들의 브랜드 경쟁도 한층 치열해질 것으로 예상된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글