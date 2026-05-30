홍해 뚫은 유조선 잇단 입항…기름값 숨통 트이나

중동 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄된 이후 우회 항로를 이용한 원유 수송이 점차 자리를 잡아가는 모습이다. 초대형 유조선들이 잇따라 국내 항만에 입항하면서 원유 수급 불안이 다소 완화될 수 있다는 기대가 나오지만, 홍해 해역의 안보 위험이 여전해 유가 안정까지 낙관하기는 이르다는 분석도 함께 제기된다.

30일 연합뉴스에 따르면, 호르무즈 해협 봉쇄 이후 홍해를 통과한 세 번째와 네 번째 한국행 유조선이 전날 각각 충남 대산항과 울산항에 도착했다. 이들 선박은 각각 약 200만 배럴 규모의 원유를 실어온 것으로 알려졌다.

앞서 지난달에도 홍해 우회 항로를 이용한 첫 번째와 두 번째 유조선이 국내 원유 부두에 입항했다. 여기에 또 다른 유조선 1척도 이미 홍해를 통과해 항해 중으로, 다음 달 국내에 도착할 예정이다.

정부와 정유업계는 현재 사우디아라비아 동부 유전에서 생산된 원유를 파이프라인으로 서부 홍해 연안 얀부항까지 운송한 뒤 선박에 실어 한국으로 들여오는 방식을 활용하고 있다. 중동 정세가 안정될 때까지는 이같은 우회 수입 체계가 유지될 전망이다.

연이어 유조선이 도착하면서 시장에서는 최악의 공급 차질 우려가 다소 누그러지고 있다. 원유가 실제로 국내에 안정적으로 들어오기 시작했다는 점에서 정유사들의 원료 확보 부담도 일부 완화될 수 있다는 평가다.

다만 곧바로 주유소 기름값 하락으로 이어질 것으로 보기는 어렵다. 국제 유가는 원유 공급량뿐 아니라 중동 지역의 군사적 긴장과 해상 물류 위험, 보험료 상승 등 다양한 요인의 영향을 받기 때문이다.

특히 현재 대체 항로인 홍해 역시 안전지대는 아니다. 홍해는 친이란 성향의 예멘 후티 반군이 활동하는 대표적인 위험 해역으로 꼽힌다. 실제로 최근 예멘 호데이다 인근 해역에서는 상선이 무장세력의 위협을 받는 사례도 발생했다.

이 때문에 우리 정부는 일부 위험 구간에서 청해부대를 통한 호송 지원을 실시하고 있다. 지금까지 홍해를 통과한 한국 선박이 직접 공격받은 사례는 없지만, 긴장을 늦출 수 없는 상황이라는 게 정부 판단이다.

전문가들은 최근 유조선 입항이 이어지는 것은 공급망 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있지만, 유가가 본격적으로 안정되려면 홍해와 중동 전반의 지정학적 위험이 완화돼야 한다고 보고 있다. 결국 국내 기름값 역시 원유 수급 정상화 여부뿐 아니라 중동 정세 향방에 따라 크게 좌우될 전망이다.