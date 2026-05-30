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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 정기 건강 검진에서 건강 상태가 좋지만 몸무게는 줄이는 게 좋다는 권고를 받았다.

이날 검진 결과 트럼프 대통령의 몸무게는 약 108㎏으로 지난해 4월 건강검진 당시보다 6㎏가량 늘었다.

의료진은 트럼프 대통령에게 저용량 아스피린 복용도 권고했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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트럼프 주치의 “트럼프 건강 매우 양호, 몸무게는 좀 줄여야”

입력 2026.05.30 15:04

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 5월을 ‘전국 신체 건강 및 스포츠의달’로 정하는 포고령에 서명하기에 앞서 기자들 질문에 답하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 5월을 ‘전국 신체 건강 및 스포츠의달’로 정하는 포고령에 서명하기에 앞서 기자들 질문에 답하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 정기 건강 검진에서 건강 상태가 좋지만 몸무게는 줄이는 게 좋다는 권고를 받았다.

29일(현지시간) 미 CNN 방송 등에 따르면 트럼프 대통령의 주치의인 숀 바바벨라는 이날 백악관이 공개한 건강검진 결과 보고서에서 “트럼프 대통령은 심장·폐·신경계 등 신체 기능 전반에서 훌륭한 건강 상태를 유지하고 있다”며 “군 통수권자이자 국가원수로서 모든 직무를 수행하기에 완전히 적합한 상태”라고 밝혔다.

1946년생 트럼프 대통령은 심장 나이가 실제 나이보다 약 14살가량 젊은 것으로 분석됐고, 만성 정맥부전에 따른 다리 부종 증세도 작년에 비해 호전됐다고 의료진은 전했다.

종합 신경 검사 결과에서도 “정신 상태가 정상이고 뇌신경 기능이 온전하며 감각, 반사신경, 걸음걸이, 균형 감각 모두 정상”이라는 소견이 나왔다.

트럼프 대통령은 경미한 인지 장애와 초기 치매를 진단하는 10분짜리 선별 검사인 몬트리올 인지 평가(MCA)에서도 30점 만점에 30점을 받았다.

다만 주치의는 트럼프 대통령에게 지속적인 체중 감량 및 식단 관리를 권고했다고 밝혔다.

이날 검진 결과 트럼프 대통령의 몸무게는 약 108㎏(238파운드)으로 지난해 4월 건강검진 당시(224파운드·102㎏)보다 6㎏가량 늘었다.

의료진은 트럼프 대통령에게 저용량 아스피린 복용도 권고했다. 트럼프 대통령은 과거 인터뷰에서 일반적인 하루 권장량(81㎎)을 초과하는 325㎎ 분량의 아스피린을 매일 복용한다고 밝힌 바 있다.

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