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사전투표율 곧 역대 최고치 넘어설듯…오후 3시 19.77%

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본문 요약

중앙선거관리위원회는 30일 오후 3시 현재 제9회 전국동시지방선거 사전투표 투표율이 19.77%로 집계됐다고 밝혔다.

이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율과 견줘 2.39%포인트 높다.

또한 역대 지방선거 최고 사전투표율이자 제8회 지방선거 최종 사전투표율인 20.62%와는 0.85%포인트 차이다.

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사전투표율 곧 역대 최고치 넘어설듯…오후 3시 19.77%

입력 2026.05.30 15:17

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 30일 서울 영등포구 신길4동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 문재원 기자

제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 30일 서울 영등포구 신길4동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 문재원 기자

중앙선거관리위원회는 30일 오후 3시 현재 제9회 전국동시지방선거 사전투표 투표율이 19.77%로 집계됐다고 밝혔다.

전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만9908명 가운데 882만9461명이 투표권을 행사했다. 이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(17.38%)과 견줘 2.39%포인트 높다.

또한 역대 지방선거 최고 사전투표율이자 제8회 지방선거 최종 사전투표율인 20.62%와는 0.85%포인트 차이다.

현재 시간당 1%포인트 정도로 투표율이 올라가고 있어 이날 4시쯤에는 기존 최고치 기록을 경신할 것으로 전망된다.

현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(34.34%)이고 전북(30.49%), 광주·강원(23.44%), 세종(22.68%) 등이 뒤를 이었다.

가장 낮은 곳은 15.61%를 기록한 대구였다. 이어 경기(17.39%), 부산(17.91%), 인천(18.01%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 19.62%를 기록했다.

29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다.

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