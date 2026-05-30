이명박 부산 방문 앞두고 여야 격돌…전재수 측 “해수부 폐지 책임” 박형준 측 “낡은 프레임”

이명박 전 대통령의 부산 방문을 하루 앞두고 부산시장 선거를 둘러싼 여야 공방이 격화하고 있다. 더불어민주당 전재수 후보 측은 이 전 대통령을 향해 “부산을 주변부로 밀어낸 장본인”이라고 비판한 반면, 국민의힘 박형준 후보 측은 “왜곡된 과거를 선거에 이용하고 있다”고 맞받아쳤다.

전재수 후보 선거대책위원회는 30일 긴급 기자회견을 열고 “이명박 정부의 해양수산부 폐지는 부산의 위상을 약화시킨 결정적 사건”이라며 “당시 정부 조직개편에 참여했던 박형준 후보가 아무런 반성 없이 다시 부산시장 선거에 나선 것은 시민을 우롱하는 행위”라고 주장했다.

이어 “박 후보가 이 전 대통령을 선거판으로 불러들인 것은 단순한 지원 유세가 아니라 부산의 미래를 흔든 세력과 손을 잡겠다는 선언”이라며 “부산을 후퇴시킨 정치와 결별해야 한다”고 목소리를 높였다.

반면 박형준 후보 측은 곧바로 반박 자료를 내고 민주당의 공세를 “낡은 프레임”이라고 규정했다. 박 후보 선거대책위원회는 “국토해양부 출범은 단순히 해수부를 없앤 것이 아니라 국토·교통·물류·해운·항만 정책을 통합해 시너지를 내기 위한 개편이었다”며 “전 후보 측이 선거 때마다 해수부 문제만 반복하며 부산 발전을 가로막고 있다”고 비판했다.

또 가덕도신공항 추진 과정과 관련해서도 “사업 지연의 상당 부분은 민주당 정부 시절 발생했다”며 책임론을 제기했다. 국민의힘 측은 “부산시장 성 비위로 보궐선거를 치르게 만든 쪽이 누구인지 돌아봐야 한다”며 역공에 나섰다.

한편 이 전 대통령은 31일 부산을 찾아 해운대 수영로교회 예배에 참석한 뒤 지역 인사들과 만날 예정이다. 선거 막판 보수층 결집 효과를 노린 행보로 해석되면서, 부산시장 선거의 또 다른 변수로 떠오르고 있다.

이번 공방은 단순한 전직 대통령 방문 논란을 넘어 부산 발전 전략과 해양수산부 이전·부활 문제를 둘러싼 여야의 인식 차가 정면으로 충돌한 것으로 풀이된다. 선거를 나흘 앞둔 상황에서 양측 모두 지지층 결집을 위한 공세 수위를 한층 끌어올리는 모습이다.