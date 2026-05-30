이란 고위 관계자 “농축 우라늄 해외로 이전할 의사 없어”

미국과 이란의 종전 협상이 막바지에 이르렀다는 전망이 나오는 가운데 이란의 고위 관리가 핵심 쟁점인 농축 우라늄을 해외로 이전할 의사가 없다고 밝혔다.

29일(현지시간) 미국 CNN 방송에 따르면 에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보위원장은 러시아 관영 리아 노보스티 통신과의 인터뷰에서 “이란은 농축 우라늄을 제3국으로 이전할 의사가 없다”고 단호히 말했다.

현재 미국과 이란은 60일간의 휴전 연장과 이란 핵 프로그램 협상 개시가 핵심인 양해각서(MOU)에 잠정 합의한 것으로 알려졌다.

MOU 초안에는 양국이 60일의 유예 기간을 두고 호르무즈 해협 통항을 정상화하는 동시에 본격적인 핵 협상에 돌입한다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

도널드 트럼프 대통령은 종전 협상과 관련해 29일 백악관 상황실에서 2시간여 회의를 했지만, 아직 자신의 최종 결정을 공개하지 않았다.

고농축우라늄(HEU)의 처리 문제는 종전 협상의 핵심 의제로, 이란이 보유한 60% 순도의 HEU 약 450㎏의 처리 방안을 두고 양국이 팽팽히 맞서고 있다.

트럼프 대통령은 상황실 회의 개최를 알리는 소셜미디어 글에서 요구사항의 하나로 이란 내 HEU에 대한 미국 주도의 발굴 및 파괴를 거론했다.

그는 지난 25일에는 이란의 농축우라늄 보유분을 이란 내부 또는 제3국에서 처리하는 방안도 수용할 수 있다고 피력한 바 있다.