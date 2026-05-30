사전투표율 역대 지선 최고치 넘었다…전남 35.9%, 대구 16.5%

제9회 전국동시지방선거 사전투표 마감을 2시간 앞둔 30일 오후 4시 투표율이 20.94%로 집계돼 역대 지방선거 최고 기록을 넘어섰다.

중앙선거관리위원회에 따르면 지방선거 사전투표 둘째 날인 이날 오후 4시 기준 전체 유권자 4464만9908명 중 934만7567명이 투표를 마쳐 투표율이 20.94%에 달했다.

이는 2022년 제8회 지방선거의 최종 사전투표율이자 역대 지방선거 최고 사전투표율인 20.62%보다 0.32%포인트 높은 수치다. 제8회 지방선거 동시간대 투표율(18.39%)보다는 2.55%포인트 높다.

현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(35.89%)이다. 이어 전북(31.96%), 광주(24.82%), 강원(24.62%) 등이 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 대구(16.53%)이고, 이어 경기(18.49%), 부산(18.98%), 인천(19.15%) 등 순이었다.

서울의 투표율은 20.87%로 집계됐다.

이 추세대로라면 이번 지방선거 최종 사전투표율은 23% 안팎이 될 것으로 예상된다.

사전투표 제도 도입 이후 치러진 모든 선거를 통틀어 가장 높은 사전투표율을 기록한 선거는 제20대 대통령선거다. 당시 최종 사전투표율은 36.93%였다.

지난 29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다.