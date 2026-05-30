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신반포19·25차를 ‘래미안 일루체라’로…삼성물산, 통합재건축 시공사로 선정

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삼성물산이 포스코이앤씨를 제치고 서울 서초구 신반포 19·25차 통합재건축 정비사업의 시공사로 선정됐다.

30일 정비업계에 따르면 신반포 19·25차 재건축조합은 이날 서울교대 종합문화관에서 총회를 열고 찬성률 59.9%로 삼성물산을 시공사로 최종 선정했다.

조합원 총 438명 중 399명이 투표에 참여했고 이 중 239명이 삼성물산에 찬성표를 던졌다.

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신반포19·25차를 ‘래미안 일루체라’로…삼성물산, 통합재건축 시공사로 선정

입력 2026.05.30 16:56

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

래미안 일루체라 조감도. 삼성물산

래미안 일루체라 조감도. 삼성물산

삼성물산이 포스코이앤씨를 제치고 서울 서초구 신반포 19·25차 통합재건축 정비사업의 시공사로 선정됐다.

30일 정비업계에 따르면 신반포 19·25차 재건축조합은 이날 서울교대 종합문화관에서 총회를 열고 찬성률 59.9%로 삼성물산을 시공사로 최종 선정했다.

조합원 총 438명 중 399명이 투표에 참여했고 이 중 239명이 삼성물산에 찬성표를 던졌다. 포스코이앤씨에 표를 던진 조합원은 158명이었다.

신반포 19·25차 재건축은 잠원동 61-1번지 일대 신반포 19·25차와 한신진일, 잠원CJ를 하나의 단지로 통합해 지하 4층부터 지상 49층까지 7개 동, 613가구 규모로 재조성하는 사업이다.

조합이 제시한 총 사업비는 약 6300억원이다. 서울 지하철 잠원역과 인접해 있고, 한강을 조망할 수 있는 강남권 ‘핵심 입지’로 꼽혀 삼성물산과 포스코이앤씨가 치열한 경쟁을 벌여 왔다.

앞서 삼성물산은 단지명으로 ‘래미안 일루체라’를, 포스코이앤씨는 ‘더 반포 오티에르’를 제안한 바 있다.

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