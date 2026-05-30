신반포19·25차를 ‘래미안 일루체라’로…삼성물산, 통합재건축 시공사로 선정

삼성물산이 포스코이앤씨를 제치고 서울 서초구 신반포 19·25차 통합재건축 정비사업의 시공사로 선정됐다.

30일 정비업계에 따르면 신반포 19·25차 재건축조합은 이날 서울교대 종합문화관에서 총회를 열고 찬성률 59.9%로 삼성물산을 시공사로 최종 선정했다.

조합원 총 438명 중 399명이 투표에 참여했고 이 중 239명이 삼성물산에 찬성표를 던졌다. 포스코이앤씨에 표를 던진 조합원은 158명이었다.

신반포 19·25차 재건축은 잠원동 61-1번지 일대 신반포 19·25차와 한신진일, 잠원CJ를 하나의 단지로 통합해 지하 4층부터 지상 49층까지 7개 동, 613가구 규모로 재조성하는 사업이다.

조합이 제시한 총 사업비는 약 6300억원이다. 서울 지하철 잠원역과 인접해 있고, 한강을 조망할 수 있는 강남권 ‘핵심 입지’로 꼽혀 삼성물산과 포스코이앤씨가 치열한 경쟁을 벌여 왔다.

앞서 삼성물산은 단지명으로 ‘래미안 일루체라’를, 포스코이앤씨는 ‘더 반포 오티에르’를 제안한 바 있다.