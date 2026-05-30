안규백 “동맹·자주국방 강화 병행…호르무즈 기여방안 검토 중”

안규백 국방부 장관이 불확실성이 커지는 글로벌 안보 환경과 북한 핵·미사일 위협 등 안보 위기에 대응해 동맹 강화와 자강의 병행 발전을 추진하겠다고 밝혔다.

또 호르무즈 해협 정상화를 위해 한국 정부의 기여 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

안 장관은 30일 싱가포르에서 진행 중인 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 본회의에서 ‘역내 안보 도전과 대한민국의 전략적 대응’을 주제로 연설했다.

그는 연설에서 북한의 대남 ‘적대적 두 국가론’ 노선과 핵·미사일 능력 고도화, 북한·러시아 간 군사협력 등을 거론하며 “대한민국은 동맹과 자주국방의 강화 노력을 병행해나가겠다”고 강조했다.

또 “우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세를 유지하는 가운데 대한민국 주도의 한반도 방위를 위한 독자적 역량 강화를 적극 추진할 것”이라며 “북한 핵·미사일 위협에 대응하기 위한 한국형 3축 체계를 더욱 고도화하고, 미국과 확장억제 협력도 심화·발전시켜 나갈 것”이라고 설명했다.

안 장관은 국제사회와 다차원적인 안보협력을 추진하겠다고 밝히고 호르무즈 해협 상황과 관련한 한국 정부의 역할도 언급했다.

그는 “우리 정부는 주요 해상로에서 국제법에 기반한 자유로운 항행의 보장을 매우 중요하게 인식하고 있다”며 “이에 따라 우리 정부는 호르무즈 해협의 안전을 위한 여러 국제적 노력에 함께하고 있으며, 국내법 등을 고려한 현실적 기여방안도 적극적으로 검토하고 있다”고 밝혔다.

안 장관의 이 같은 발언은 정부가 호르무즈 해협 ‘나무호 피격사건’의 공격 주체를 사실상 이란으로 지목한 조사결과 발표 이후 나왔다. 다만 군함 파견 등 구체적인 기여 방안에 관해선 언급하지 않았다.

이날 연설에 앞서 취재진과 만난 안 장관은 피트 헤그세스 미 국방부 장관이 이날 연설에서 한국의 전작권 전환 추진 등에 긍정적 평가를 한 데 대해 “대단한 의미가 있다”며 “우리가 체계적·안정적·능동적으로 (전작권 전환을) 일관되게 준비해 왔다는 것을 국제사회에 널리 알린 것 같다”고 말했다.