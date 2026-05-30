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재보선 사전투표율 24.12%…부산 북갑 25.57%·평택을 18.39%

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본문 요약

6·3 지방선거와 함께 열리는 국회의원 재·보궐선거 사전투표율이 30일 최종 24.12%를 기록했다.

중앙선거관리위원회는 전날 오전 6시부터 이날 6시까지 진행된 국회의원 재보선 사전투표율이 24.12%로 집계됐다고 이날 밝혔다.

총 14개 선거구에서 열리는 재보선 전체 유권자 226만7121명 중 54만6757명이 투표권을 행사했다.

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재보선 사전투표율 24.12%…부산 북갑 25.57%·평택을 18.39%

입력 2026.05.30 19:39

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 30일 서울 중구 을지누리센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 문재원 기자

제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 30일 서울 중구 을지누리센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 문재원 기자

6·3 지방선거와 함께 열리는 국회의원 재·보궐선거 사전투표율이 30일 최종 24.12%를 기록했다.

중앙선거관리위원회는 전날 오전 6시부터 이날 6시까지 진행된 국회의원 재보선 사전투표율이 24.12%로 집계됐다고 이날 밝혔다.

총 14개 선거구에서 열리는 재보선 전체 유권자 226만7121명 중 54만6757명이 투표권을 행사했다.

선거구별로 가장 높은 투표율을 보인 곳은 전북 군산·김제·부안을로 42.59%를 기록했다. 뒤이어 충남 공주·부여·청양이 30.16%, 전북 군산·김제·부안갑이 29.71%로 집계됐다.

반면 가장 낮은 투표율을 기록한 선거구는 대구 달성으로 최종 투표율이 17.56%에 그쳤다.

이번 재보선의 대표적 격전지인 부산 북갑은 25.57%로 전국 평균을 웃돌았다. 부산 북갑에서는 더불어민주당 하정우 후보, 국민의힘 박민식 후보, 무소속 한동훈 후보가 접전을 벌이고 있다.

반면 경기 평택을 투표율은 18.39%로 전체 평균보다 낮았다. 평택을에서는 더불어민주당 김용남 후보, 국민의힘 유의동 후보, 조국혁신당 조국 후보 등이 경쟁하고 있다.

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