재보선 사전투표율 24.12%…부산 북갑 25.57%·평택을 18.39%

6·3 지방선거와 함께 열리는 국회의원 재·보궐선거 사전투표율이 30일 최종 24.12%를 기록했다.

중앙선거관리위원회는 전날 오전 6시부터 이날 6시까지 진행된 국회의원 재보선 사전투표율이 24.12%로 집계됐다고 이날 밝혔다.

총 14개 선거구에서 열리는 재보선 전체 유권자 226만7121명 중 54만6757명이 투표권을 행사했다.

선거구별로 가장 높은 투표율을 보인 곳은 전북 군산·김제·부안을로 42.59%를 기록했다. 뒤이어 충남 공주·부여·청양이 30.16%, 전북 군산·김제·부안갑이 29.71%로 집계됐다.

반면 가장 낮은 투표율을 기록한 선거구는 대구 달성으로 최종 투표율이 17.56%에 그쳤다.

이번 재보선의 대표적 격전지인 부산 북갑은 25.57%로 전국 평균을 웃돌았다. 부산 북갑에서는 더불어민주당 하정우 후보, 국민의힘 박민식 후보, 무소속 한동훈 후보가 접전을 벌이고 있다.

반면 경기 평택을 투표율은 18.39%로 전체 평균보다 낮았다. 평택을에서는 더불어민주당 김용남 후보, 국민의힘 유의동 후보, 조국혁신당 조국 후보 등이 경쟁하고 있다.