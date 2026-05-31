강원도, 6월 지질·생태명소로 ‘강릉 순포습지’ 선정···“순채와 철새 공존하는 생태계 보고”

강원도는 생태적 가치와 자연경관이 우수한 ‘강릉 순포습지’를 ‘6월 지질·생태명소’로 선정했다고 31일 밝혔다.

‘강릉 순포습지’는 동해로 유입되는 소하천 하구가 백사장 발달로 막히면서 형성된 동해안의 대표적인 석호성 습지다.

멸종위기야생생물 Ⅱ급인 순채(Brasenia schreberi)를 비롯한 다양한 수생식물과 철새, 곤충류 등이 공존하는 생태계의 보고다.

우수한 생태환경과 생물 다양성의 보전 가치를 인정받아 2016년 강원도 지정 습지보호지역으로 지정됐다.

습지 탐방로와 생태관찰 공간, 맨발 걷기 코스가 조성돼 있어 방문객들은 자연 속에서 힐링과 생태체험을 동시에 즐길 수 있다.

특히 순채 개화 시기인 초여름에는 습지 위로 펼쳐지는 초록빛 잎과 보랏빛 꽃이 어우러져 색다른 자연 풍경을 선사한다.

순채는 순포습지 복원사업의 깃대종으로 수련목 어항마름과 순채속에 속하는 여러해살이 수생식물이다.

주로 수심 1m 내외에서 서식하며 6~8월에 지름 2㎝가량의 홍자색 꽃을 피운다.

순채는 수포마을의 지명 유래와도 깊은 관계가 있다.

‘순포’는 마을에 순채(순나물)가 많이 자라서 붙여진 이름이다.

옛날 흉년이 들었을 때 식량 대용으로 이곳에서 자라는 순채를 뜯어 먹었다는 얘기도 전해져 내려온다.

탐방객들은 자연환경해설 프로그램을 통해 동해안 석호의 생태적 가치와 습지 보전의 중요성을 체험할 수 있다.

순포습지 일대에서는 연중 생태탐방 프로그램이 운영되고 있다.

자연환경해설사의 안내와 함께 습지와 해안 송림을 탐방할 수 있다.

강원도 관계자는 “강릉 순포습지는 동해안 석호습지의 생태적 가치와 지역의 역사·문화가 함께 어우러진 소중한 자연자원”이라며 “초여름의 싱그러운 자연 속에서 순포습지만의 특별한 생태환경과 아름다운 풍경을 직접 경험해 보시길 바란다”라고 말했다.