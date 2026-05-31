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인천 사전투표율 21.62% 역대 최고···옹진군 36% 가장 높아

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본문 요약

지난 29일부터 30일까지 이틀간 실시된 제9회 전국동시지방선거 인천 사전투표율이 21.62%로 역대 지방선거 중 최고를 기록했다.

하지만 제7회 지방선거 인천 사전투표율 17.58% 보다는 4.04% 높고, 제8회 20.08%보다도 1.54% 높다.

인천 11개 군·구 중 사전투표율이 가장 높은 곳은 유권자 1만8238명 중 6311명이 투표, 34.60%의 옹진군이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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인천 사전투표율 21.62% 역대 최고···옹진군 36% 가장 높아

입력 2026.05.31 10:00

수정 2026.05.31 10:07

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  • 박준철 기자

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지난 29일 6·3 지방선거 인천시장에 출마한 박찬대 불어민주당 후보(왼쪽)와 국민의힘 유정복 후보가 각각 송도2동 행정복지센터와 주안동 문화창작지대에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다. 연합뉴스 제공

지난 29일 6·3 지방선거 인천시장에 출마한 박찬대 불어민주당 후보(왼쪽)와 국민의힘 유정복 후보가 각각 송도2동 행정복지센터와 주안동 문화창작지대에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다. 연합뉴스 제공

지난 29일부터 30일까지 이틀간 실시된 제9회 전국동시지방선거 인천 사전투표율이 21.62%로 역대 지방선거 중 최고를 기록했다.

31일 중앙선거관리위원회에 따르면 지난 29일 오전 6시부터 30일 오후 6시까지 인천 유권자 266만3459명 중 57만 5729명이 사전투표에 참여, 사전투표율은 21.62%로 기록했다.

이는 전국 평균 사전 투표율 23.51%보다 1.89% 낮다. 하지만 제7회 지방선거 인천 사전투표율 17.58% 보다는 4.04% 높고, 제8회 20.08%보다도 1.54% 높다.

인천 11개 군·구 중 사전투표율이 가장 높은 곳은 유권자 1만8238명 중 6311명이 투표, 34.60%의 옹진군이다. 이어 6만3875명 중 2만1109명이 투표한 33.05%의 강화군이다.

제물포구는 23.57%, 연수구 21.92%, 검단구 21.70%, 부평구 21.54%, 계양구 21.33%, 남동구 20.94%, 영종구 21.00%, 서구 20.71% 이다.

미추홀구는 유권자 37만1521명 중 7만5258명이 투표, 20.26%로 가장 낮다.

제9회 지방선거 본 투표는 6월 3일 오전 6시부터 오후 8시까지 진행한다. 앞서 지난 7회 지방선거 인천지역 투표율은 55.3%. 제8회는 48.9%를 기록했다.

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