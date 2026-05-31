인천 사전투표율 21.62% 역대 최고···옹진군 36% 가장 높아

지난 29일부터 30일까지 이틀간 실시된 제9회 전국동시지방선거 인천 사전투표율이 21.62%로 역대 지방선거 중 최고를 기록했다.

31일 중앙선거관리위원회에 따르면 지난 29일 오전 6시부터 30일 오후 6시까지 인천 유권자 266만3459명 중 57만 5729명이 사전투표에 참여, 사전투표율은 21.62%로 기록했다.

이는 전국 평균 사전 투표율 23.51%보다 1.89% 낮다. 하지만 제7회 지방선거 인천 사전투표율 17.58% 보다는 4.04% 높고, 제8회 20.08%보다도 1.54% 높다.

인천 11개 군·구 중 사전투표율이 가장 높은 곳은 유권자 1만8238명 중 6311명이 투표, 34.60%의 옹진군이다. 이어 6만3875명 중 2만1109명이 투표한 33.05%의 강화군이다.

제물포구는 23.57%, 연수구 21.92%, 검단구 21.70%, 부평구 21.54%, 계양구 21.33%, 남동구 20.94%, 영종구 21.00%, 서구 20.71% 이다.

미추홀구는 유권자 37만1521명 중 7만5258명이 투표, 20.26%로 가장 낮다.

제9회 지방선거 본 투표는 6월 3일 오전 6시부터 오후 8시까지 진행한다. 앞서 지난 7회 지방선거 인천지역 투표율은 55.3%. 제8회는 48.9%를 기록했다.