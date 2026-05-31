6월에 롯데마트서 ‘친환경 상품’ 구매시 엘포인트 5% 추가적립

롯데마트는 6월 한 달 동안 친환경 인증 상품을 1만원 이상 구매한 고객에게 구매액의 5%를 엘포인트(L.POINT)로 추가 적립하는 친환경 소비 행사를 진행한다고 31일 밝혔다. 기후에너지환경부와 한국환경산업기술원이 주관하는 ‘2026 녹색소비주간’에 맞춰 친환경 소비를 독려하려는 목적이다.

추가 적립 대상인 친환경 인증 상품은 환경표지·저탄소 등 정부 인증을 받은 녹색제품을 비롯해 무농약, 유기농산물 인증 상품 등 350여개 품목이다. 삼양 불닭볶음면, 자연퐁 제균솔잎, 피존퓨어 기름싹 주방세제 레몬라임향 용기 등 수요가 많은 먹거리부터 생필품까지 다양한 상품이 해당한다. 적립 혜택은 롯데마트 전 지점에서 행사 기간 내 1인 1회 제공한다.

롯데마트는 저탄소 인증 자체 브랜드(PB) 제품 할인 행사도 한다. ‘오늘좋은 복숭아 아이스티’ ‘오늘좋은 국내산 19곡 크리스피롤 미니’ 등 저탄소 제품 4종을 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 2011년 환경산업기술원과 함께 도입한 ‘그린카드’로 친환경 녹색상품을 결제하면 상품별 구매 금액의 5~15%가 ‘에코머니’로 적립된다. ‘에코머니’는 카드사 포인트·현금 전환뿐 아니라 롯데마트 상품권으로 교환도 가능하다.

김범창 롯데마트·슈퍼 HR혁신부문장은 “환경 이슈에 대한 사회적 관심이 높아지면서 가치소비를 실천하는 고객이 늘고 있다”며 “친환경 제품 확대, 탄소 저감활동 등 지속적으로 ESG 경영을 강화해 유통업계의 녹색 소비 확산에 앞장서겠다”고 밝혔다.