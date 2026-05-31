창간 80주년 경향신문

6월에 롯데마트서 ‘친환경 상품’ 구매시 엘포인트 5% 추가적립

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

롯데마트는 6월 한 달 동안 친환경 인증 상품을 1만원 이상 구매한 고객에게 구매액의 5%를 엘포인트로 추가 적립하는 친환경 소비 행사를 진행한다고 31일 밝혔다.

2011년 환경산업기술원과 함께 도입한 '그린카드'로 친환경 녹색상품을 결제하면 상품별 구매 금액의 5~15%가 '에코머니'로 적립된다.

'에코머니'는 카드사 포인트·현금 전환뿐 아니라 롯데마트 상품권으로 교환도 가능하다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

6월에 롯데마트서 ‘친환경 상품’ 구매시 엘포인트 5% 추가적립

입력 2026.05.31 10:05

  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

롯데마트 제공

롯데마트 제공

롯데마트는 6월 한 달 동안 친환경 인증 상품을 1만원 이상 구매한 고객에게 구매액의 5%를 엘포인트(L.POINT)로 추가 적립하는 친환경 소비 행사를 진행한다고 31일 밝혔다. 기후에너지환경부와 한국환경산업기술원이 주관하는 ‘2026 녹색소비주간’에 맞춰 친환경 소비를 독려하려는 목적이다.

추가 적립 대상인 친환경 인증 상품은 환경표지·저탄소 등 정부 인증을 받은 녹색제품을 비롯해 무농약, 유기농산물 인증 상품 등 350여개 품목이다. 삼양 불닭볶음면, 자연퐁 제균솔잎, 피존퓨어 기름싹 주방세제 레몬라임향 용기 등 수요가 많은 먹거리부터 생필품까지 다양한 상품이 해당한다. 적립 혜택은 롯데마트 전 지점에서 행사 기간 내 1인 1회 제공한다.

롯데마트는 저탄소 인증 자체 브랜드(PB) 제품 할인 행사도 한다. ‘오늘좋은 복숭아 아이스티’ ‘오늘좋은 국내산 19곡 크리스피롤 미니’ 등 저탄소 제품 4종을 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 2011년 환경산업기술원과 함께 도입한 ‘그린카드’로 친환경 녹색상품을 결제하면 상품별 구매 금액의 5~15%가 ‘에코머니’로 적립된다. ‘에코머니’는 카드사 포인트·현금 전환뿐 아니라 롯데마트 상품권으로 교환도 가능하다.

김범창 롯데마트·슈퍼 HR혁신부문장은 “환경 이슈에 대한 사회적 관심이 높아지면서 가치소비를 실천하는 고객이 늘고 있다”며 “친환경 제품 확대, 탄소 저감활동 등 지속적으로 ESG 경영을 강화해 유통업계의 녹색 소비 확산에 앞장서겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글