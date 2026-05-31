역대 최고 찍은 전북 사전투표율···본투표 열기 이어질까

6·3 지방선거 전북지역 사전투표율이 35.05%로 마감됐다. 역대 전북 지방선거 사전투표율 가운데 가장 높은 수치다. 전북지사 선거가 접전 양상을 보이는 가운데 전국 평균을 크게 웃돌며 전남에 이어 전국 두 번째로 높은 사전투표율을 기록했다.

31일 중앙선거관리위원회에 따르면 29일부터 이틀간 진행된 사전투표 결과 전북 전체 유권자 150만9854명 가운데 52만9181명이 투표에 참여했다. 최종 사전투표율은 35.05%로 전국 평균(23.51%)보다 11.54%포인트 높았다.

이는 2022년 제8회 지방선거 당시 전북 사전투표율(24.41%)보다 10.64%포인트 높은 수치다. 전국 사전투표율 역시 23.51%를 기록해 종전 최고치였던 제8회 지방선거(20.62%)를 넘어섰다.

전북 14개 시·군 가운데 순창군이 62.31%로 가장 높았다. 이어 고창군 53.16%, 진안군 52.33%, 장수군 51.73% 순이었다. 임실군은 49.01%, 무주군 47.92%, 부안군 45.08%, 남원시 44.29%, 정읍시 42.95%, 김제시 40.91%를 기록했다.

반면 전주시는 29.07%로 가장 낮았다. 익산시(31.40%)와 군산시(30.11%)도 전북 평균을 밑돌았다. 완주군은 36.68%로 전북 평균을 웃돌았다.

전국 17개 시·도 가운데서는 전남이 38.95%로 가장 높았고 전북이 뒤를 이었다. 광주(27.83%), 세종(27.67%), 서울(23.84%) 순이었다. 대구는 18.65%로 가장 낮았으며 경기(20.96%), 부산(21.29%), 인천(21.62%) 등도 전국 평균에 미치지 못했다.

정치권의 관심은 높은 사전투표율이 본투표까지 이어질지에 쏠리고 있다. 전북은 제8회 지방선거 당시 최종 투표율 48.7%를 기록하며 민선 지방자치 출범 이후 가장 낮은 지방선거 투표율이라는 기록을 남겼다.

다만 높은 사전투표율이 최종 투표율 상승으로 직결된다고 보기는 어렵다. 제8회 지방선거 역시 전국 사전투표율이 당시 최고치인 20.62%를 기록했지만 최종 투표율은 50.9%에 머물렀다. 사전투표가 보편화하면서 본투표 참여가 일부 분산되는 효과도 나타나고 있기 때문이다.

특히 이번 전북지사 선거는 이원택 더불어민주당 후보와 김관영 무소속 후보가 접전을 벌이고 있어 본투표 참여율이 최종 승부를 가를 핵심 변수로 꼽힌다.

지역 정치권 관계자는 “높은 사전투표율은 선거에 대한 관심이 그만큼 높다는 의미”라며 “본투표에서 부동층이 얼마나 투표장으로 향하느냐가 승패를 좌우할 것”이라고 말했다.