계란 ‘여기’ 넣지 마세요…포장 용기 그대로 보관해야 하는 이유

냉장고를 깔끔하게 정리하기 위해 계란을 전용 보관 용기나 냉장고 문 쪽 계란칸에 옮겨 담는 사람이 많다. 하지만 전문가들은 이런 습관이 오히려 계란 신선도를 떨어뜨리고 세균 오염 위험을 높일 수 있다고 지적한다. 계란은 단순히 차갑게 보관하는 것보다 ‘온도 변화’와 ‘외부 오염 차단’이 더 중요하다는 설명이다.

식품의약품안전처와 해외 식품안전기관들은 공통적으로 계란을 구매 당시 포장 상태 그대로 냉장 보관할 것을 권고한다. 미국 농무부(USDA) 역시 계란은 원래 포장 용기에 담아 냉장고 안쪽 선반에 보관하는 것이 가장 안전하다고 안내하고 있다.

전문가들이 포장 보관을 권하는 이유 중 하나는 계란 껍데기 구조 때문이다. 계란 껍데기에는 육안으로 보이지 않는 미세한 구멍인 ‘기공’이 존재한다. 이 틈을 통해 외부 냄새나 습기 영향을 받을 수 있다. 실제로 마늘, 김치, 양파, 카레 같은 향이 강한 음식 가까이에 둘 경우 냄새가 배는 현상이 발생할 수 있다.

포장재는 단순 운반용이 아니라 충격과 냄새를 차단하는 역할도 한다. 특히 종이 포장재는 외부 습기 변화와 냉장고 내부 냄새 확산을 일부 완충하는 기능을 한다는 설명이다.

냉장고 문 쪽 계란칸 사용도 주의가 필요하다는 지적이 나온다. 냉장고 문은 여닫을 때마다 온도 변화가 가장 크게 발생하는 공간이다. 미국 식품의약국(FDA)은 계란처럼 온도 변화에 민감한 식품은 냉장고 안쪽 깊은 선반에 두는 것이 바람직하다고 권고한다.

계란을 씻어서 보관하는 행동 역시 피해야 할 습관으로 꼽힌다. 계란 표면에는 외부 세균 침투를 막는 천연 보호막인 ‘큐티클(cuticle)’이 존재하는데, 물로 씻으면 이 막이 손상될 수 있기 때문이다. 식품 전문가들은 오염이 묻었더라도 바로 씻기보다 조리 직전에 세척하는 편이 안전하다고 설명한다.

보관 기간 관리 측면에서도 원래 포장 상태 유지가 유리하다. 포장지에 산란일이나 소비기한 정보가 적혀 있어 오래된 제품부터 먼저 사용하는 데 도움이 되기 때문이다. 실제로 여러 번 나눠 구매한 계란을 별도 용기에 함께 보관할 경우 신선도 관리가 어려워질 수 있다.

국내 식품업계에서는 일반적으로 계란을 0~10도 냉장 상태에서 보관할 경우 비교적 안정적으로 품질 유지가 가능하다고 본다. 계란은 생각보다 외부 환경 영향을 많이 받는 식품이어서 예쁘게 정리하는 것보다 처음 상태 그대로 안정적으로 보관하는 것이 신선도를 유지하는 가장 좋은 방법이다.