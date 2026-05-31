기내 수면 꿀팁 SNS 영상 화제···전문가들 “위험하다” 경고

장거리 비행에서 조금이라도 편하게 잠들기 위한 ‘기내 수면 꿀팁’ 영상이 SNS에서 잇따라 화제를 모으는 가운데, 전문가들은 일부 자세가 오히려 부상 위험을 높일 수 있다고 경고했다.

미국 매체 리더스 다이제스트는 최근 SNS에서 유행 중인 한 비행기 수면 자세를 소개하며 “안전상 권장하기 어려운 행동”이라고 보도했다. 문제가 된 방법은 좌석에 앉은 상태에서, 두 발을 좌석 위로 끌어 올려 무릎을 세우고 웅크린 자세로 안전벨트를 착용한 뒤 잠드는 방식이다. 일부 이용자들은 “이코노미석에서도 비교적 편하게 잠들 수 있다”라며 관련 영상을 공유하고 있다.

하지만 전문가들은 이런 자세가 혈액순환과 안전 측면에서 문제가 될 수 있다고 지적한다. 미국 응급의학 전문의 다리엔 서튼 박사는 장시간 좁은 공간에서 몸을 접은 자세를 유지하면 혈류 순환에 영향을 줄 수 있으며, 특히 장거리 비행에서는 심부정맥혈전증(DVT) 위험과도 연결될 수 있다고 지적했다. 심부정맥혈전증은 다리 깊은 곳 혈관에 혈전이 생기는 질환으로, 오랜 시간 움직이지 못하는 비행 환경에서 위험 요인으로 알려져 있다.

또 다른 문제는 난기류 상황이다. 전문가들은 갑작스러운 흔들림이 발생할 경우 웅크린 자세나 비정상적인 수면 자세는 몸을 지지하기 어려워 목·허리 부상 위험을 키울 수 있다고 지적했다. 안전벨트를 제대로 착용하기 어렵다는 점도 문제로 꼽힌다. 실제로 미국 연방항공청(FAA)은 비행 중 착석 시 가능한 한 안전벨트를 계속 착용할 것을 권고하고 있다.

기내 위생 문제를 지적하는 목소리도 나온다. 전문가들은 맨발이나 양말만 신은 상태로 좌석 위에 발을 올리는 것은 세균 노출 가능성을 높일 뿐 아니라, 신발을 신은 채로 좌석에 발을 올리는 행위는 다른 승객에게 불쾌감을 줄 수 있다고 전했다.

대신 전문가들은 비행 중에는 목 쿠션을 활용하고, 허리를 지지하는 작은 쿠션을 사용하는 것이 상대적으로 안전하다고 조언한다. 또한 장거리 비행이라면 압박 스타킹을 착용하거나, 1~2시간마다 가볍게 움직이는 것을 권한다. 수분을 충분히 섭취하고 안전벨트를 느슨하게라도 계속 착용하고 있는 것도 안전한 비행을 위한 요건으로 추천된다. 미국 건강정보 플랫폼 WebMD 역시 장거리 비행에서는 규칙적으로 다리를 움직이고 스트레칭하는 것이 혈전 예방에 도움이 될 수 있다고 알리고 있다.

경과 전문의이자 수면 전문가로 수면에 관한 두 권의 책을 쓴 W. 크리스토퍼 윈터 박사는 비행 중 숙면을 위해 귀마개, 안대, 목베개를 꼭 챙긴다고 전했다. 좌석 선택도 중요하다. 윈터 박사는 등받이가 젖혀지는 좌석이 아니면 창가 좌석을 선택한다. 또한 평소 왼쪽으로 누워서 자는 습관을 반영해 자연스러운 수면 자세를 유지하기 위해 가능하면 비행기에서도 왼쪽 방향 창가 좌석을 고른다고 전했다.

전문가들은 “SNS에서 화제가 되는 기내 수면 팁 가운데 일부는 실제 안전성 검증이 되지 않은 경우가 많다”며 “편안함뿐 아니라 혈액순환과 안전까지 함께 고려해야 한다”고 조언했다.