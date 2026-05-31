“10년의 집념, 마침내 해냈다”···전설의 심해어 ‘돗돔’ 세계 최초 인공부화 성공

국내서 연간 30마리 정도만 잡히는 희귀 어종 경북수산자연연구원, 50만 마리 인공부화 성공 “동해안 수산업 흐름 바꾸는 미래 성장 동력될 것”

경북도 수산자원연구원은 희귀 대형 어종인 ‘돗돔’을 세계 최초로 인공 부화하는데 성공했다고 31일 밝혔다.

경북수산자연연구원에 따르면 돗돔은 수심 약 400~600m의 깊은 바다에 서식하며 몸길이 2m, 무게 200~280㎏까지 자리는 대형 어종이다.

돗돔은 산란기인 5~6월이 되면 수온이 따뜻한 연안(수심 50~60m)으로 이동하는데, 이때 우연히 어업인들의 그물이나 낚시줄에 걸리면서 ‘전설의 심해어’라는 별명을 얻게 됐다.

우리나라 동·남해안, 일본 남부, 러시아 등 북서태평양 일부 해역에만 제한적으로 분포하며 국내에서는 연간 약 30마리 정도만 잡힐 정도로 희귀한 어종이라는 게 연구원측의 설명이다.

경북수산자원연구원은 2017년부터 4년간 1마리당 50~700g 크기의 어린 돗돔 28마리를 확보했다. 이후 10년간 육상 수조에서 사육해 몸길이 1m가량인 8마리를 어미화하는데 성공했다.

연구원은 지난해 5월 처음으로 암컷 2마리의 산란을 확인했다. 다만 당시에는 수정란의 상태가 좋지 않아 부화에 실패했다. 올해 본격적인 번식생태 연구에 나서 난질 개선을 위한 적정 먹이 공급 및 영양 보강, 수정란을 얻기 위한 성숙 호르몬 등을 파악했다.

이를 통해 수정란 200만개를 확보하고 이중 50만마리를 인공 부화하는데 성공했다. 현재 몸길이 약 1㎝인 어린 돗돔 20만마리를 사육 중이다.

심해에 서식하는 돗돔은 어획 과정에서 감압 충격으로 생존율이 매우 낮다. 부화 후 어미로 성장하는 데도 8~10년가량이 걸려 개체 확보가 쉽지 않다. 이 때문에 세계적으로 인공 종자생산 및 양식 연구 사례가 거의 없다.

경북수산자원연구원은 이번에 인공 부화한 어린 돗돔을 활용해 적정 먹이생물 및 사육환경 등 기초 연구를 벌일 예정이다. 또한 대량 종자생산 기술을 통해 종 보존과 수산자원 회복 연구를 확대할 계획이다.

양금희 경북도 경제부지사는 “10년의 집념으로 일궈낸 결실이 동해안 수산업의 흐름을 바꾸는 미래 성장 동력이 될 것”이라면서 “향후 종 보존과 방류 사업을 확대해 지속 가능한 바다를 만들겠다”고 말했다.