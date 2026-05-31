‘비상계엄 연루 의혹’ 해경 간부 2명 중징계…특검, 해임 간부 소환 조사 예정

12·3 비상계엄에 연루된 의혹을 받는 해양경찰청 간부 2명이 해임과 정직 등 중징계 처분을 받았다. 종합특검은 해임된 안성식 전 해양경찰청 기획조정관(치안감)을 조만간 소환, 조사할 예정이다.

해양경찰청은 최근 징계위원회를 열어 안 조정관은 해임, 해양경찰청 보안과장을 맡았던 이모 총경은 정직 3개월의 처분을 내렸다고 31일 밝혔다.

이들에 대한 징계는 ‘헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)’가 지난 2월 해경청을 포함해 10개 기관의 고위 공직자 징계 요구 89건에 대한 후속 조치로 이뤄졌다.

윤석열 전 대통령의 충암고·서울대 후배인 안 전 조정관은 계엄 당일 합동수사본부 구성 시 인력 파견과 파출소 방호를 위한 총기 휴대, 유치장 개방 등 자발적으로 과잉 협조를 주장한 의혹을 받고 있다.

안 조정관은 내란 부화수행 혐의로 1차 특검 수사 대상에 올라 지난해 9월 직위해제됐다가 12월 무혐의 처분을 받고 대기발령 상태였다.

이 전 보안과장은 계엄 선포에 따른 합동수사본부 파견 인력을 규정보다 증원해 파견하는 방안을 검토한 의혹을 받고 있다.

권창영 2차 종합특별검사는 내란 특검이 불기소처분한 안 조정관을 내란 부화수행(다른 사람의 뜻에 따라 행동하는 것) 혐의로 다시 입건, 6월 1일 피의자로 나와 조사받으라고 통보한 상태이다.

종합특검은 안 조정관이 12·3 내란에 해양경찰청을 조직적으로 가담시키려 한 혐의를 두고 조사하고 있다.

안 전 조정관은 2023~2024년 국군방첩사령부에 접촉해 계엄 선포 시 해경도 합동수사본부에 자동 편성되도록 2024년 방첩사 내부 규정 ‘계엄사령부 편성 계획’을 수정하는 데 관여한 혐의를 받고 있다. 안 전 조정관은 당시 방첩사 내 충암고 인맥을 동원하는 방식으로 방첩사 참모장 등 수뇌부와 접촉해 규정 변경을 논의한 것으로 조사됐다.

하지만 안 조정관은 “계엄의 위법성을 인지하지 못했다”며 내란 특검에서도 혐의를 부인했다. 안 전 조정관은 당시 비상계엄 선포 사실만 놓고는 계엄의 위법성을 확실히 인식하기 어려웠기 때문에 계엄 상황에서 통상적인 조처를 하자고 건의했다고 주장하고 있다.