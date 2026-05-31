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본문 요약

충남도가 청년농업인의 안정적인 농촌 정착을 지원하기 위해 영농정착지원사업 2차 대상자 모집에 나선다.

충남도는 다음달 1일부터 7월10일까지 '2026년 청년농업인 영농정착지원사업' 2차 신청을 받는다고 31일 밝혔다.

도는 올해 상반기 1차 모집을 통해 226명을 선발했으며 이번 2차 모집에서는 175명을 추가 선발할 계획이다.

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최대 3600만원 정착지원금 지급···충남도, 청년농 175명 추가 선발

입력 2026.05.31 10:50

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

다음달 1일부터 7월10일까지 접수

독립 영농경력 3년 이하 대상

청년농업인 영농정착지원사업 사업대상자 2차 모집 홍보물. 충남도 제공

청년농업인 영농정착지원사업 사업대상자 2차 모집 홍보물. 충남도 제공

충남도가 청년농업인의 안정적인 농촌 정착을 지원하기 위해 영농정착지원사업 2차 대상자 모집에 나선다.

충남도는 다음달 1일부터 7월10일까지 ‘2026년 청년농업인 영농정착지원사업’ 2차 신청을 받는다고 31일 밝혔다.

도는 올해 상반기 1차 모집을 통해 226명을 선발했으며 이번 2차 모집에서는 175명을 추가 선발할 계획이다.

신청 대상은 사업 시행 연도 기준 만 18~39세(1986~2008년생)로 독립 영농경력 3년 이하인 청년농업인 또는 영농 예정자다. 다만 본인 세대의 건강보험료 산정액 기준 중위소득 140%를 초과하는 경우 신청할 수 없다.

도는 7월 중 서류평가와 면접평가를 진행한 뒤 8월 최종 대상자를 확정할 예정이다.

선발된 청년농업인에게는 최장 3년간 총 3600만원의 영농정착지원금을 지급한다. 이와 함께 농지·시설 매입 및 임차를 위한 후계농업경영인 육성자금, 농림수산업자신용보증기금 우대보증, 농지 임대 우선 지원 등 다양한 연계 지원도 제공한다.

다만 후계농자금은 별도의 자금 배정 절차를 거쳐야 하며 실제 지원 규모는 개인 신용평가와 대출 취급기관의 심사 결과에 따라 달라질 수 있다.

신청은 7월10일 오후 6시까지 농업이(e)지 시스템을 통해 가능하다. 사업 지침과 세부 내용은 청년농 통합 플랫폼 ‘탄탄대로’와 도 및 시·군 누리집에서 확인할 수 있다.

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