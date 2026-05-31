한화오션, 캐나다 최대 방산 전시회서 잠수함 수주 ‘막판 스퍼트’

온타리오주 경제개발부 장관 등 한화오션 전시관 찾아

한화오션이 오는 6월 결정될 것으로 알려진 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트’(CPSP) 수주에 막판 총력을 집중하고 있다.

한화오션은 지난 27일(현지시간) 캐나다 오타와에서 개막한 방산 전시회 ‘CANSEC 2026’에서 한국 해군이 실제 운용 중인 ‘KSS-Ⅲ’ 잠수함의 성능과 캐나다 전역에 걸친 산업 협력 전략을 소개했다고 밝혔다.

KSS-Ⅲ는 ‘공기 불요 추진 체계’(AIP)와 리튬 이온 배터리를 동시에 적용한 세계 최초의 디젤 잠수함이다. 저소음 설계 기술과 전투 체계를 기반으로 다양한 해상 작전 수행 능력을 확보하고 있다. 한국에서 약 1만4000㎞를 항해해 지난 23일 캐나다 에스퀴몰트 해군 기지에 입항한 도산안창호함도 KSS-Ⅲ다.

전시회 둘째 날인 지난 28일에는 빅터 피델리 캐나다 온타리오주 경제개발부 장관이 한화오션 부스를 찾았다. 온타리오는 캐나다 제조업의 중심지로, 피델리 장관의 방문은 한화가 추진 중인 캐나다 ‘자동차부품제조업협회’(APMA) 협력 모델과 현지 산업 참여 전략에 관심을 나타낸 행보로 풀이된다.

한화오션은 전시관 내 ‘범 캐나다 경제 전략’을 통해 현재까지 구축한 산업협력 네트워크와 경제적 파급효과를 소개했다. 한화오션은 캐나다 CPSP 사업자로 선정될 경우 현재 구축된 산업협력 네트워크를 바탕으로 연간 2만2500개 이상의 일자리를 창출하고, 약 940억달러 규모의 국내총생산(GDP) 효과를 유발할 수 있다는 비전도 제시했다. CPSP가 단순한 잠수함 사업을 넘어 캐나다 제조업과 방산 생태계 전반에 장기적인 성장 동력을 제공하는 국가적 산업 프로젝트라는 의미를 강조한 것이다.

최대 60조원 규모로 추산되는 CPSP는 2030년 중반 퇴역 예정인 빅토리아급 잠수함(4척)의 대체 전력으로 디젤 잠수함 최대 12척을 건조하는 대형 프로젝트다. 한화오션과 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)이 최종 경쟁을 벌이고 있다. 결과는 6월쯤 나올 것으로 전망된다.

김희철 한화오션 대표는 “이번 CANSEC 2026은 한화오션이 제안하는 CPSP가 단순한 잠수함 획득 사업을 넘어 캐나다 산업과 함께 성장하는 장기적 산업협력 모델임을 보여주는 자리였다”며 “한화오션은 검증된 잠수함 기술력과 캐나다 전역에 걸친 산업협력 네트워크를 바탕으로 캐나다의 안보 역량 강화와 경제 성장에 기여하는 신뢰할 수 있는 장기 파트너가 될 것”이라고 밝혔다.