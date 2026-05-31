풀빌라 성인수영장서 4세 여아 익사…법원, 업주에 집행유예

성인용 수영장에 출입 통제를 하지 않아 4살짜리 여아가 물에 빠져 숨진 사고와 관련해 법원이 업주에게 집행유예를 선고했다.

인천지법 형사 8단독 강성영 판사는 업무상과실치사 혐의로 기소된 A씨(69)에게 금고 10개월에 집행유예 2년을 선고했다고 31일 밝혔다.

A씨는 지난해 6월 11일 낮 12시 38분쯤 인천 옹진군 한 풀빌라에서 안전 관리를 소홀히 해 투숙 중이던 4살 된 B양을 성인용 수영장에 빠져 숨지게 한 혐의로 기소됐다.

B양은 혼자 수영장에 들어갔다가 물에 빠졌고, 병원 치료를 받던 중 지난해 7월 18일 숨졌다.

조사 결과, 이 풀빌라 야외에는 수심 70㎝의 유아용 수영장과 1.2m의 성인용 수영장이 있었다. 그러나 성인용과 유아용 수영장 사이에 안전 펜스나 출입문 등 출입 통제 장치가 없었고, 안전 요원도 배치되지 않았다.

강 판사는 “A씨의 업무상 과실로 인해 4살 된 B양이 사망해 죄책이 결코 가볍지 않다”고 판단했다. 다만 “A씨가 범행을 인정하고 풀빌라 측이 피해자 부모와 합의해 부모가 처벌을 원치 않는 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.