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최선희 북한 외무상이 지난해 사망한 알렉산드르 마체고라 주북 러시아 대사 추모 행사에 참석해 "양국은 모든 전략적 문제에 공통된 입장을 공유한다"며 "이는 동맹 관계 수준에 해당한다"고 말했다.

마체고라 대사 사망 당시 김정은 북한 국무위원장이 주북 러시아 대사관을 찾아 " 조선 인민의 심장 속에 인간으로서 깊이 자리 잡은 친근한 벗이고 진정한 동지"라며 추모하기도 했다.

주북 러시아 대사관 외벽에 설치된 기념판에는 마체고라 대사의 얼굴과 그가 받은 훈장이 조각돼있고, '이곳에서 그가 조국을 위해 복무했다'는 글이 러시아어로 적혀있다고 신문은 전했다.

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최선희 북한 외무상 “북·러 모든 전략적 문제 공통 입장…동맹 수준”

입력 2026.05.31 10:59

  • 김병관 기자

  • 기사를 재생 중이에요

최선희 북한 외무상이 30일 주북 러시아 대사관에서 열린 알렉산드르 마체고라 대사 기념판 제막식에 참석해 연설하고 있다. 최 외무상은 “양국은 모든 전략적 문제에 공통된 입장을 공유하며 이는 동맹 관계 수준에 해당한다”고 말했다고 러시아 타스통신이 보도했다. 마체고라 대사는 2014년 12월 주북 대사로 임명된 이후 10년 이상 평양에서 근무하다가 지난해 12월 사망했다. 조선중앙통신·연합뉴스

최선희 북한 외무상이 30일 주북 러시아 대사관에서 열린 알렉산드르 마체고라 대사 기념판 제막식에 참석해 연설하고 있다. 최 외무상은 “양국은 모든 전략적 문제에 공통된 입장을 공유하며 이는 동맹 관계 수준에 해당한다”고 말했다고 러시아 타스통신이 보도했다. 마체고라 대사는 2014년 12월 주북 대사로 임명된 이후 10년 이상 평양에서 근무하다가 지난해 12월 사망했다. 조선중앙통신·연합뉴스

최선희 북한 외무상이 지난해 사망한 알렉산드르 마체고라 주북 러시아 대사 추모 행사에 참석해 “양국은 모든 전략적 문제에 공통된 입장을 공유한다”며 “이는 동맹 관계 수준에 해당한다”고 말했다.

31일 러시아 타스통신에 따르면 최 외무상은 전날 주북 러시아 대사관에서 열린 마체고라 대사 기념판 제막식에 참석해 이같이 말했다.

최 외무상은 “양국은 상호 핵심 이익을 일관되게 수호함으로써 양국 관계의 포괄적 확대와 발전, 두 나라 인민의 복리 증진에서 성과를 거두고 있다”고 했다.

최 외무상은 “시대의 혹독한 시험 속에서 피로 검증된 동지애와 신뢰를 바탕으로 러시아와의 관계를 포괄적으로 확대하고 발전시키는 것이 우리의 확고한 정치적 입장”이라고 말했다.

북한 주민들이 보는 노동신문도 관련 소식을 31일자 2면에 사진 4장과 함께 보도했다. 신문은 최 외무상이 “마체고라 동지가 조로(북·러) 친선의 강화 발전에 쌓은 공적은 두 나라 인민들의 기억 속에 영원히 남아있을 것”이라고 말했다고 전했다. 최 외무상의 북·러 동맹 언급은 보도하지 않았다.

조용원 최고인민회의 상임위원장은 행사 뒤 마체고라 대사의 유가족을 만나 위로와 함께 “선친의 뜻을 이어 조·로관계 발전에 기여하리라는 확신을 표명했다”고 신문은 보도했다.

마체고라 대사는 2014년 12월 주북대사로 임명된 후 10년 이상 평양에서 근무하다가 지난해 12월 70세를 일기로 사망했다. 마체고라 대사 사망 당시 김정은 북한 국무위원장이 주북 러시아 대사관을 찾아 “(마체고라 대사는) 조선 인민의 심장 속에 인간으로서 깊이 자리 잡은 친근한 벗이고 진정한 동지”라며 추모하기도 했다.

주북 러시아 대사관 외벽에 설치된 기념판에는 마체고라 대사의 얼굴과 그가 받은 훈장이 조각돼있고, ‘이곳에서 그가 조국을 위해 복무했다’는 글이 러시아어로 적혀있다고 신문은 전했다.

평양의 주북 러시아 대사관 외벽에 설치된 마체고라 대사 기념판. 마체고라 대사의 얼굴과 그가 받은 훈장이 조각돼있고, ‘이곳에서 그가 조국을 위해 복무했다’는 글이 러시아어로 적혀있다. 조선중앙통신·연합뉴스

평양의 주북 러시아 대사관 외벽에 설치된 마체고라 대사 기념판. 마체고라 대사의 얼굴과 그가 받은 훈장이 조각돼있고, ‘이곳에서 그가 조국을 위해 복무했다’는 글이 러시아어로 적혀있다. 조선중앙통신·연합뉴스

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