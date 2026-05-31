정기선 HD현대 회장, 임직원 200명과 현충원 참배·묘역 정화 활동

HD건설기계, 국가보훈부와 에티오피아 참전용사 기념시설 건립 MOU 체결

정기선 HD현대 회장을 비롯한 HD현대 임직원 약 200명이 지난 29일 호국보훈의 달을 맞아 국립서울현충원 등에서 순국선열과 호국영령을 추모하는 행사를 진행했다. HD현대는 자매결연 묘역인 25구역에서 잡초를 제거하고 비석을 닦는 등 정화 활동을 통해 추모의 의미를 더했다고 설명했다.

같은 날 HD건설기계는 국립서울현충원에서 국가보훈부와 ‘유엔 참전 용사의 명예를 선양하는 기념 시설 건립을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 협약에 따라 HD건설기계는 ‘유엔 참전국 내 참전 용사를 기리는 추모시설 건립’(해외참전기념시설)을 지원하고 공사에 필요한 건설 장비를 제공한다. 첫 해외참전기념시설은 한국전쟁 당시 아프리카 유일의 지상군 파병국인 에티오피아의 수도 아디스아바바에 들어선다.

HD현대는 참전 용사와 국가 유공자 유족에 대한 지원도 이어가고 있다. HD한국조선해양과 HD현대중공업은 2022년부터 번갈아 연간 2000만원씩 해군 유자녀와 생계가 어려운 해군 자녀를 후원하고 있다. 이외에도 HD현대1%나눔재단은 국가유공자 후손에게 생계비와 생필품을 지원하는 등 감사와 예우를 이어가고 있다.

정 회장은 “두려움에 맞서 한 치의 주저함도 없었던 참전 용사들의 희생과 헌신을 기억하고 후대에 전하는 것이 우리의 책임”이라며 “앞으로도 나라를 위해 헌신하신 분들을 기억하고 예우하는 데 HD현대가 함께하겠다”고 밝혔다.