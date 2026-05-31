첼리스트 김태연 ‘세계 3대 음악 경연대회’ 퀸엘리자베스 콩쿠르서 준우승

첼리스트 김태연(20)이 벨기에 왕실이 주관하는 클래식 경연대회인 ‘퀸엘리자베스 콩쿠르’에서 준우승했다.

금호문화재단에 따르면 김태연은 31일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 보자르 공연장에서 진행된 첼로 부문 경연 수상자 발표에서 우승자인 이탈리아 첼리스트 에토레 파가노(23)에 이어 두 번째로 호명됐다. 김태연은 상금 약 2만 유로(한화 약 3500만원)를 받았다.

첼로 부문으로 개최된 2026 퀸 엘리자베스 콩쿠르는 18세부터 만 30세 이하의 젊은 첼리스트를 대상으로 한다. 전 세계 185명의 첼리스트가 지원해 예선 영상 심사를 통해 한국인 5명을 포함한 64명의 참가자가 본선에 참가했다. 지난 4일부터 진행된 본선 1차와 준결선을 통과한 12명의 연주자가 결선에 진출했고, 이들은 26~30일까지 브뤼셀 앙리 르 뵈프 홀에서 벨기에 국립 오케스트라와 협연하며 최종 경연을 펼쳤다.

김태연은 수상자가 발표되기 직전인 30일 밤 10시 이번 콩쿠르 결선 진출자 12명 가운데 최종 연주자로 무대에 올랐다. 그는 콩쿠르 위촉작인 작곡가 팡만의 ‘꽃의 소식에 바치는 네 개의 송가’와 폴란드 작곡가 비톨드 루토스와프스키의 첼로 협주곡을 연주했다.

1937년 창설된 퀸 엘리자베스 국제 콩쿠르는 젊은 음악가의 등용문으로 평가되는 행사로 폴란드의 쇼팽 피아노 콩쿠르, 러시아의 차이콥스키 콩쿠르와 함께 세계 3대 음악 경연대회로 꼽힌다. 벨기에 왕실의 주관 아래 매년 성악, 바이올린, 피아노, 첼로 부문이 번갈아 개최된다.

역대 한국인 우승자로는 홍혜란(성악·2011년), 황수미(성악·2014년), 임지영(바이올린·2015년), 최하영(첼로·2022년), 김태한(성악·2023년)이 있다. 첼로 부분 경연은 2017년 신설돼 올해 대회가 3회째다. 김태연은 최하영에 이어 4년 만에 다시 한국인 준우승의 기록을 썼다.

현재 미국 커티스 음악원에 재학 중인 김태연은 2020년 금호영재콘서트로 데뷔했다. 그는 2024년 5월 폴란드 바르샤바에서 열린 비톨트 루토스와프스키 국제 첼로 콩쿠르에서 18세의 나이로 역대 최연소이자 한국인 최초로 우승하며 세계 무대에 이름을 알렸다.